Kumbahçe kurs merkezi törenle açıldı - Son Dakika

Kumbahçe kurs merkezi törenle açıldı

MUĞLA Bodrum Belediyesi Kumbahçe Kurs Merkezi törenle açıldı. Mülkiyeti Belediye ait olan Kumbahçe Mahallesi'nde bulunan bina, belediyenin destekleriyle yeniden düzenlendi. Kumbahçe Muhtarlığı'nın desteği ile çeşitli kursların faaliyet göstereceği merkez törenle hizmete açıldı.

Özellikle gençlere ve kadınlara yönelik kursların gerçekleşeceği Kumbahçe Kurs Merkezi'nin açılışı Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, başkan yardımcıları İlknur Ülküm Seferoğlu, Tayfun Yılmaz, Önder Batmaz, meclis üyeleri, Kumbahçe Mahallesi Muhtarı Nil Taşkıran, Bodrum Muhtarlar Derneği Başkanı ve Cumhuriyet Mahallesi Muhtarı Ahmet Cemil Gündüz, CHP Bodrum İlçe Kadın Kolu Başkanı Umut Özdoğan ile çok sayıda davetli ve kursiyerin katılımıyla gerçekleşti.

Bodrum Belediyesi'ne ait binada açılışı gerçekleştirilen kurs merkezi; ahşap boyama ve benzeri el sanatları, yoga, pilates derslerinin, yanı sıra kültür ve sanat alanında da faaliyet gösterecek. Kumbahçe Mahallesi'nde hizmete açılan Kumbahçe Kurs Merkezi; Bodrum Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, Destek Hizmetleri Müdürlüğü, Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'nün çalışmalarıyla kısa sürede hazırlandı. Kadınların büyük beğenisini toplayan merkezde törene katılan davetliler Başkan Aras'a ve ekibine katkılarından dolayı teşekkürlerini sundu. Açılışta yoğun ilgiyle karşılanan Başkan Aras, davetlilerle sohbet etti. Kurs merkezini gezdi. Muhtar Nil Taşkıran'dan kurslar ve yapılacak faaliyetler hakkında bilgiler aldı.

Başkan Aras "Bodrum Belediyemiz ile Kumbahçe Muhtarımızın Kurs Merkezi için üç yıldır bir arayışı vardı. Muhtarımızda çok aktif, Kumbahçe Mahallemizde kadınlarla çalışma yapmak, onlarla bir araya gelmek istiyordu. Daha önce sevgili başkanımız Mazlum Ağan tarafından yapılan bu güzel mekan, Belediyemiz Destek Hizmetleri, Fen İşleri, Park ve Bahçe Müdürlüğü'nün çalışmalarıyla yeniden Kumbahçe halkına kazandırıldı. Ben sayın muhtarıma çok teşekkür etmek istiyorum. Bundan sonra burada çok iyi işler olacağını biliyorum. Gençlerimiz ve çocuklarımız için kadınlar burada pek çok etkinliğe imza atacaklar, sosyalleşecekler. Bizde belediye olarak sonuna kadar destekliyoruz bu çalışmayı ve diğer mahallelerimizde de bu şekilde merkezlerin yer alması için yararlı her türlü projeye sıcak bakıyoruz. Birbirini seven insanların, birlikte bir şeyler üretmek isteyen insanların bir araya geldiği mekanlar çok önemli. Bu merkez, iş birliği ve imece ile yapıldı. ve önemli olan hepimizin burada mutlu olması. Herkesin yüzü gülüyor bizim için önemli olan da budur. Bir araya geldiğimiz zaman birbirimize geçen enerjimiz, paylaşımımız geçtiğimiz bu zor günlerde daha da önemli hale geliyor. Sizlerle burada, bu güzel toplulukla bütün dertler unutuluyor. İnşallah her şey bu şekilde aydınlık ve güzel olur. Çokta güzel bir manzarası var. Buraya gelip de mutlu olmamak elde değil" dedi.

Kurs Merkezi'nin açılış kurdelesini kadınlarla birlikte kesen Başkan Aras, Bodrum'a hayırlı olmasını diledi. Başkan Aras'a ve başkan yardımcılarına kursiyerlerin yaptıkları ahşap boyamalardan oluşan çeşitli hediyeler takdim edilirken; bir gencimizin başkan Aras'a el yapımı kitap ayracı hediye etmesi üzerine, Başkan Ahmet Aras'ta kitap okumayı çok sevdiğini söyleyen genç kıza Bodrum Belediyesi Kültür Yayınları'na ait kitaplardan hediye etti.