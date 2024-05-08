Kumbahçe Sahilinde Deniz Dibi Temizliği Yapıldı - Son Dakika
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Yerel

Kumbahçe Sahilinde Deniz Dibi Temizliği Yapıldı

Bodrum Kumbahçe sahilinde her yıl düzenlenen Deniz Dibi Temizliği etkinliği başladı. Bu yılki temizlik çalışmasında cep telefonu, matkap, plaj şemsiyesi gibi birçok atık denizden çıkarıldı. Toplamda 250 kg atık toplandı ve geri dönüşüm için Atık Merkezine götürüldü.

08.05.2024 20:33  Güncelleme: 20:51
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Kumbahçe sahilinde deniz dibi temizliği yapıldı

Deniz dibi temizliği 10'uncu yılında

MUĞLA - "Denize En Çok Mavi Yakışır" sloganıyla her yıl düzenlenen Deniz Dibi Temizliği Bodrum Kumbahçe sahilinden başladı.

Bodrum Belediyesi tarafından on yıldır düzenlenen deniz dibi temizliğinin bu yılki ilk etabı Kumbahçe Mahallesinde yapıldı. Deniz Dibi Temizliğinde cep telefonu, matkap, plaj şemsiyesine varana kadar çok sayıda atık denizden çıkarıldı.

Bodrum Belediyesi Destek Hizmetleri ile Temizlik İşleri Müdürlüğü iş birliğinde gerçekleşen etkinliğe Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci'yi temsilen Başkan Yardımcıları Tanju Aksu ve Yaşar Çelikkan, belediye meclis üyeleri, ilgili birim amirleri ile personeller, Hüseyin Turgut Karabağlı Ortaokulu ve Atatürk İlkokulu öğrencileri, belediye personellerinden oluşan gönüllü dalış ekibi katıldı.

Deniz dibi temizliği ile ilgili açıklamalarda bulunan Başkan Yardımcısı Tanju Aksu, on yıldır düzenlenen deniz dibi temizliği etkinliklerinde bugüne kadar 30 tondan fazla atık toplandığını belirterek bu yıl da on üç koyda temizlik çalışması yapılacağını söyledi.

Etkinlik sonunda denizden çıkarılan atıklar, Kumbahçe Meydanında sergilendi. Denizden 250 kg atık çıkarıldı. Atıklar, geri dönüşümü yapılmak üzere Konacık Mahallesindeki 1. Sınıf Atık Merkezine götürüldü.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kumbahçe Sahilinde Deniz Dibi Temizliği Yapıldı - Son Dakika

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