Kumbaralarında biriktirdikleri bisiklet paralarını inşaatı devam eden camiye bağışladılar - Son Dakika
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Kumbaralarında biriktirdikleri bisiklet paralarını inşaatı devam eden camiye bağışladılar

05.05.2022 15:54
Kumbaralarında biriktirdikleri bisiklet paralarını inşaatı devam eden camiye bağışladılar

Batman'ın Sason ilçesinde bisiklet almak için kumbaralarında biriktirdikleri paraları inşaatı devam eden camiye bağışlayan Ahsen Eslem (8) ve Amine Duru Şahin (4) kız kardeşler, davranışlarıyla örnek bir tutum sergileyerek, kendileri küçük yürekleri büyük dedirtti.

Batman'ın Sason ilçesinde bisiklet almak için kumbaralarında biriktirdikleri paraları inşaatı devam eden camiye bağışlayan Ahsen Eslem (8) ve Amine Duru Şahin (4) kız kardeşler, davranışlarıyla örnek bir tutum sergileyerek, kendileri küçük yürekleri büyük dedirtti.

Kumbaralarında biriktirdikleri paraları babalarıyla birlikte Sason ilçesinde inşaatı devam eden cami imam hatibi Hamza Özer'e teslim ederek bağışlayan küçük kardeşlerden 8 yaşındaki Ahsen Eslem Şahin, paraları bisiklet almak için biriktirdiklerini belirterek, babasının camiye yapılan bağışların devamlı sevap kazandırdığını belirtmesi üzerine kumbaradaki paraları camiye bağışlama kararı aldıklarını söyledi.

Küçük çocukların tutumu topluma örnek bir davranış teşkil etmesi gerektiğini belirten inşaatı devam eden Mescid-i Aksa Cami hatibi Hamza Özer, "Bugün Camimizin inşaatına gelen Ahsen Eslem ve Amine Duru Şahin kardeşlerimiz, babalarıyla beraber kumbaralarında kendi harçlıklarıyla topladıkları paraları yapımı devam eden cami inşaatına bağışladılar. Küçük yavrularımıza takdire şayan hareketlerinden dolayı teşekkür ediyoruz. Küçükler ama koskoca yürekleri var onların, onları böylesine yetiştiren ailelerine de çok teşekkür ediyorum" dedi. - BATMAN

Kumbaralarında biriktirdikleri bisiklet paralarını inşaatı devam eden camiye bağışladılar
Kumbaralarında biriktirdikleri bisiklet paralarını inşaatı devam eden camiye bağışladılar
Kumbaralarında biriktirdikleri bisiklet paralarını inşaatı devam eden camiye bağışladılar
Kumbaralarında biriktirdikleri bisiklet paralarını inşaatı devam eden camiye bağışladılar

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Hamza Özer, Bisiklet, Batman, Cami, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Kumbaralarında biriktirdikleri bisiklet paralarını inşaatı devam eden camiye bağışladılar - Son Dakika


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