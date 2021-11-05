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Kumluca'da 'Uyum Mahalle Buluşmaları' toplantısı - Son Dakika

Kumluca'da 'Uyum Mahalle Buluşmaları' toplantısı

05.11.2021 15:43
Kumluca'da 'Uyum Mahalle Buluşmaları' toplantısı

İçişleri Bakanlığı tarafından başlatılan "Uyum Mahalle Buluşmaları Muhtarlar Çalıştay ve İstişare Toplantıları" çerçevesindeki toplantı Antalya'nın Kumluca ilçesinde gerçekleştirildi.

İçişleri Bakanlığı tarafından başlatılan "Uyum Mahalle Buluşmaları Muhtarlar Çalıştay ve İstişare Toplantıları" çerçevesindeki toplantı Antalya'nın Kumluca ilçesinde gerçekleştirildi.

Kumluca Muhtarlar Derneğinde gerçekleştirilen toplantıya, Kaymakam Uğur Kolsuz, İlçe Jandarma Bölük Komutanı Jandarma Binbaşı Mehmet Demir, İlçe Emniyet Müdürü Erol Şen, İlçe Nüfus Müdürü Abdurrahman Talay ve muhtarlar katıldı.

Toplantının açılışında muhtarlara hitaben konuşma yapan Kumluca Kaymakamı Uğur Kolsuz, "Kumluca'da muhtarlarla uyum içinde çalışıyoruz. Muhtarlarımız özellikle çok sıcak geçen yaz mevsiminde orman yangınları konusunda çok yardımcı oldular. Sürekli teyakkuzda olup, orman yangınlarına teşebbüs edenlere fırsat vermediler. Yine kolluk kuvvetlerimizin, gençlerimizin zararlı alışkanlıklara bulaşması konusunda verdiği mücadeleye de çok yardımcı oluyorlar" dedi.

Toplantıda, Antalya Nüfus ve Vatandaşlık İl Müdürlüğü Personel Şefi İbrahim İncedal tarafından Muhtar Modülü hakkında bilgiler verdi.

Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Antalya İl Temsilcileri tarafından da ülkemize gelen göçmenler hakkında bilgi verdi. Görevliler, düzenli ve düzensiz göçmen, göçmenlerin hangi şartlarda ülkemizde kalabildikleri, vize uygulaması gibi birçok konularda bilgi verdiler. - ANTALYA

Kumluca'da 'Uyum Mahalle Buluşmaları' toplantısı
Kumluca'da 'Uyum Mahalle Buluşmaları' toplantısı
Kumluca'da 'Uyum Mahalle Buluşmaları' toplantısı

Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Kumluca'da 'Uyum Mahalle Buluşmaları' toplantısı - Son Dakika


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