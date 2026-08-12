Kur\'an Eğitimi Ahlaki Gelişime Katkı Sağlıyor

Afyonkarahisar İl Müftüsü Lütfü İmamoğlu, Kur'an eğitiminin çocukların ve gençlerin ahlaki gelişiminde önemli rol oynadığını belirtti.

Türkiye İzcilik Federasyonu (TİF) Afyonkarahisar İl Temsilcisi Yusuf Akgün ve beraberindeki heyet, İl Müftüsü Lütfü İmamoğlu'nu makamında ziyaret etti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren İmamoğlu, Akgün ve beraberindeki heyete nazik ziyaretleri dolayısıyla teşekkür etti.

Öte yandan Selçuklu Camii'nde eğitim gören yaz Kur'an-ı Kerim kursu öğrencileri de görevli hocaları nezaretinde Müftü İmamoğlu'nu ziyaret etti. Öğrenciler, İmamoğlu'na hediye takdiminde bulundu. Öğrencilerle yakından ilgilenen Müftü İmamoğlu, ziyaretleri dolayısıyla kendilerine teşekkür ederek eğitim hayatlarında başarılar diledi.