Kur\'an Kursu Öğrencilerine Buz Pateni Eğitimi

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Yaz Kur'an Kursları'nda Kur'an öğrenen öğrencileri buz pateni ile tanıştırdı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın, Diyanet İşleri Başkanlığı iş birliğiyle yürütülen proje kapsamında; yaz döneminde Kuran kurslarında eğitim gören çocuklara, boş zamanlarını verimli şekilde değerlendirmeleri için Yakutiye 500'lük Buz Hokeyi Salonu'nda buz pateni eğitimi veriliyor.

Kursları ziyaret eden GSİM Müdürü Levent Çakmur, "Kurslarımız sayesinde hem buz salonlarımız doluyor, hem de çocuklar neşeli anlar yaşıyor" dedi.

Çakmur, buz salonlarını rantabl kullanmak için bir çok proje ürettiklerinin altını çizerek, "7'den 70'e buz salonlarımızı halkımıza açmış durumdayız. 2 Temmuz itibariyle GSB Ücretsiz Yaz Spor Okullarımızı ve GSB Engelsiz Spor Merkezlerimizi başlatmıştık. Yaz Kur'an Kursları'ndaki çocuklarımızı da yaz spor kurslarına dahil etmek istedik. Hatta başka yerlerde olup da buraya gelmek isteyen çocuklarımızı bile buz pateni ile tanıştırdık. Onların mutlu bir şekilde buz pateni, curling, short track gibi buz sporlarını öğrenmeleri bizleri sevindiriyor" dedi.

Amaç çocukların boş zamanlarını iyi değerlendirmelerini sağlamak

Kuran Kursu Öğrencilerine Yönelik Sportif Eğitim Programı organize etmelerinin amacına değinen Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur, "Bakanlığımız ile Diyanet İşleri Başkanlığı iş birliğiyle yürütülen proje kapsamında; yaz döneminde Kuran kurslarında eğitim gören çocukların boş zamanlarını verimli şekilde değerlendirmelerini sağlamak, sporla tanıştırmak ve fiziksel gelişimlerine katkı sunmak. Hedefimiz ise Erzurum genelinde yaz Kuran kurslarında eğitim gören 10 bin çocuğa ulaşarak; onları farklı spor branşlarında ücretsiz eğitimlerle buluşturmak. Çocukların sporla tanışmalarını sağlamak, fiziksel ve sosyal becerilerini artırmak, aynı zamanda milli ve manevi değerlerle birlikte sağlıklı bir yaz dönemi geçirmelerini sağlamak" diye konuştu.

Ziyarete Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Hizmetleri Müdürü Erdoğan Dönmez, Gençlik Hizmetleri Müdürü Metin Günay ile Satın Alma Şube Müdürü Memduh Ceyhan da katıldı. - ERZURUM