Kur'an Kursu Yıl Sonu Programı - Son Dakika
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Kur'an Kursu Yıl Sonu Programı

Kur\'an Kursu Yıl Sonu Programı
14.06.2026 13:07
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Sultanhisar'da 7-10 yaş grubu öğrenciler için yıl sonu kapanış programı düzenlendi.

Sultanhisar İlçe Müftülüğü bünyesinde eğitim gören 7-10 yaş grubu Kur'an kursu öğrencileri için yıl sonu kapanış programı ve belge merasimi düzenlendi.

Düzenlenen programda eğitim-öğretim dönemini başarıyla tamamlayan minik öğrencilere belgeleri takdim edilirken, çeşitli hediyeler verildi ve ikramlarda bulunuldu. Programda öğrencilerin heyecanı ve mutluluğu dikkat çekti. Törende konuşan Sultanhisar İlçe Müftüsü Yakup Şener, çocukların manevi eğitimine verilen önemin altını çizerek, kurslarda emeği geçen öğreticilere ve destek veren velilere teşekkür etti. Program, yapılan kapanış konuşmasının ardından İlçe Müftüsü Yakup Şener tarafından okunan dua ile sona erdi. - AYDIN

Kaynak: İHA

Eğitim, Yaşam, Yerel, Son Dakika

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