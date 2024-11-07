Kuraklığa Karşı Yağmur Duası

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Yağmura hasret kalan Aydın'da mahalle sakinleri yağmur duası yaptı

AYDIN - Aydın'ın Efeler ilçesine bağlı Köprülü Mahallesi halkı sıcak ve kurak geçen aylar sonunda yağmur duasına çıktı. Mahalle halkı imece usulü yaptıkları aşureli hayır yemeği ile kuraklığa karşı yağmur diledi.

Efeler ilçe merkezinde bulunan Köprülü Mahallesi'nde vatandaşlar imece usulü yardımlaşma ile yağmur duası ve aşure hayrı düzenledi. Öğle namazı sonrasında Topyatağı varyantı üzerinde yapılan yağmur duası ve aşure hayrına mahalle sakinleri ve davetliler katıldı. Dualar eşliğinde aşure kazanının karıştırılmasının ardından ellerini toprağın suyla buluşması için açan vatandaşlarca yağmur dileğinde bulunuldu. Duanın ardından imece usulü hazırlanan aşureler vatandaşlara dağıtıldı.

Çok sayıda vatandaşın el açarak dua ettiği etkinlikte konuşan Köprülü Mahallesi sakinlerinden Hikmet Telci; "Aydınımıza çoktan beri yağmur yağmadığı için zeytinlerimiz kurudu. Şehrimize doğru düzgün yağmur yağmadığı ve yağmurun yağması için mahallece toplandık. Karınca kararınca bir şeyler topladık, sağolsun hocamızı da davet ettik. Hocamız duasını yaptı. Aşure hayrı yaptık. Yağmurun yağması için inşallah Allah dualarımızı kabul eder. Güzel ve hayırlı yağmurlar yağar. Yağmurun yağması için bu hayrı yaptık" dedi.