Kuraklık Madımak Üretimini Etkiledi

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Kurak hava madımak üretimini de etkiledi

YOZGAT - Yozgat'ta kış aylarının mevsim normalleri üzerinde seyretmesi ve yaşanan kuraklığa bağlı yağış azlığı doğada kendiliğinden yetişen ve bin bir emekle toplanan madımak üretimini de olumsuz etkiledi.

Kentte yabani otların arasında kendiliğinden yetişen ve birçok sağlık sorunlarına faydası olduğu bilinen madımak, ilkbahar mevsimiyle birlikte yüzünü göstermeye başladı. Yöre halkı tarafından köylerde harman yerlerinde bin bir emekle tek tek toplanan madımak, başta bağışıklık sistemini güçlendirdiği gibi grip, idrar söktürücü ve kan şekerinin dengelenmesi amacıyla da bölgede sıklıkla tüketiliyor. Bu yıl kış mevsiminin kurak geçmesi ve yağış azlığı madımak üretimini de olumsuz yönde etkilerken toplaması da pişirilmesi kadar zahmetli olan madımağın kilogramı 50 liradan satışa sunuluyor.

"Yiyecek kadarını bulduk"

Yozgat'ın Çekerek ilçesine bağlı Başpınar Köyünde bahçe ve harman yerlerinde madımak toplayan Esme Ceylan, "Bizim buralarda madımak bol oluyordu ama bu sene yağış çok az oldu. Buna rağmen yine de yiyecek kadarını bulduk. Yaza kadar madımak topluyoruz, kış için de hazırlık yapıyoruz, pişirip buzluğa da kaldırıyoruz, çocuklarımıza da gönderiyoruz. Yazın da kışın da bunu tüketebiliyoruz, çok lezzetli ve vitaminli" dedi.