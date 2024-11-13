Kuraklık Sigortası Ayçiçeğine Gelmeli - Son Dakika
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Kuraklık Sigortası Ayçiçeğine Gelmeli

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Şafak Kırbiç, ayçiçeğinin kuraklık sigortası kapsamına alınması gerektiğini vurguladı.

13.11.2024 18:08
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(EDİRNE) - Trakya Birlik Yönetim Kurulu Başkanı Şafak Kırbiç, ayçiçeğinin de kuraklık sigortası kapsamına alınması gerektiğini söyledi. Kırbiç, "Bu ürünün devamlılığı ülkemiz için önemli. Açığımız olan bir ürün. Başka ürünlerle bu açık kapatılmaya çalışılıyor ama özellikle bölgemizde kanola ekilişinde bir artış vardı ancak hava şartlarının uygun gitmemesinden dolayı çıkış problemi oldu" dedi.

Trakya Birlik Yönetim Kurulu Başkanı Şafak Kırbiç, yaptığı açılamada, bu yıl ciddi kuraklık yaşandığını ve ayçiçeğinde verim kaybına neden olduğunu ifade etti. Kırbiç, önümüzdeki günlerde ayçiçeğinin kuraklık sigortası kapsamına alınması için TARSİM ile görüşme yapılacağını kaydetti.

Kırbiç, şunları söyledi:

"Kurak bir yıl geçirdik. Kuraklık ayçiçek verimini etkiledi. Bazı bölgelerde çok sert bir kuraklık yaşandı.  Bu neticede biz Ankara'da çeşitli girişimlerde bulunduk. Tarım Bakanlığımız bu konuda incelemeler yaptı. Genel müdürlerin burada ziyaretleri oldu. Saha çalışmaları oldu. Biz sayın bakanımızdan ayçiçeğinin kuraklık sigortası kapsamına alınması taleplerimiz oldu. Son olarak da tarım bakanımızın Edirne ziyaretinde bu konu gündeme geldi. Sayın bakanımız da bu konuda çalışma başlattı. Önümüzdeki hafta da TARSİM Genel Müdürü ve yardımcıları düzeyinde Trakya Birlik'te bir toplantı olacak. Bu konu masaya yatırılacak. İnşallah bir sonuç çıkar. Ayçiçeği de kuraklık sigortası kapsamına alınır. Kurak geçen yıllarda da üreticimizin mağduriyeti bir nebze olsun giderilir. Çünkü bu ürünün devamlılığı ülkemiz için önemli. Açığımız olan bir ürün. Başka ürünlerle bu açık kapatılmaya çalışılıyor ama özellikle bölgemizde kanola ekilişinde bir artış vardı ancak hava şartlarının uygun gitmemesinden dolayı çıkış problemi oldu. Kanola yağı bizim milletimizin damak tadına uygun bir yağ değil. Kanola, ayçiçek yağı açığını kapatacak ürün değil. Bizim hep söylediğimiz 'ayçiçeği ürününün arttırılması.' Ülkemizin diğer bölgelerinde de ekiminin devamlılığı için kuraklık sigortası da ekim motivasyonunu arttıracaktır."

Kaynak: ANKA

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