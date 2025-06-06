Kurban Bayramı\'nda Mezarlık Ziyareti İçin Ücretsiz Ulaşım

Kartal Belediyesi, Kurban Bayramı dolayısıyla mezarlık ziyareti yapacak vatandaşlara ücretsiz ulaşım hizmeti sağlıyor.

Kartal Belediyesi tarafından her yıl vatandaşlara ücretsiz olarak tahsis edilen araçlarla mezarlık ziyaretleri bu yıl da bayramın ikinci gününe kadar yapılacak. Kartal Meydanı'nda yer alan Kartal Belediyesi Sahil Hizmet Binası önünden 7 Haziran tarihlerine kadar hareket edecek olan servisler; Soğanlık, Yakacık, Ortadağ, Kurtköy, Yeni Şeyhli ve Osmangazi Mezarlıklarına ulaşım desteği veriyor.

Kartal Belediye Başkanı Gökhan, "Bayramda sevdiklerini ziyaret etmek isteyen komşularımızın yanındayız. Her bayramda olduğu gibi bu bayramda da duygularımızı paylaşmaya, birlik ve beraberliği güçlendirmeye devam ediyoruz" dedi.

Kartal Belediyesi, sadece ulaşım hizmetiyle sınırlı kalmayarak mezarlık ziyaretlerinde bulunan vatandaşlara lokum ikramında da bulundu. Bayramın manevi atmosferine uygun olarak gerçekleştirilen bu hizmet, vatandaşlar tarafından olumlu karşılandı.

Ring sefer saatleri ise şöyle:

"Soğanlık, Yakacık, Ortadağ, Kurtköy ve Yeni Şeyhli Mezarlıkları:

Gidiş Saatleri: 10: 00, 11: 30, 13: 00, 14: 30, 16: 00

Dönüş Saatleri: 10: 45, 12: 15, 13: 45, 15: 15, 16: 45

Osmangazi Mezarlığı:

Gidiş Saatleri: 10: 00, 12: 00, 14: 00, 16: 00

Dönüş Saatleri: 11: 00, 13: 00, 15: 00, 17: 30" - İSTANBUL