Kurban Bayramı Öncesi Bilinçli Kesim Çağrısı

Aydın Kasaplar Odası Eski Başkanı ve başkan adayı İsmail Kadı, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi yaptığı açıklamada, yetkisiz kişilerin kurban kesimine girişmesini sert bir dille eleştirdi. Kadı, halkı bilinçli olmaya çağırarak, belgeli kasaplar dışında kimseye kurban kestirilmemesi gerektiğini vurguladı.

Her yıl Aydın Hayvan Pazarı'nda yaşanan görüntülere tepki gösteren Kadı, "Her kasabım diyene, kırmızı önlük giyene kurban kestirmeyin. Hayvanı yatıramayan, kıbleyi bilmeyen, besmeleyi çekemeyen kişiler kurbanları resmen mundar ediyor. Bu bir ibadet, ehil ellerde yapılması gerekiyor" dedi.

Kadı, ehliyetsiz kişiler tarafından yapılan kesimlerin hem dini hem de hijyenik açıdan ciddi sorunlar oluşturduğunu belirterek, "Hayvanlara eziyet ediliyor, görüntüler katliamdan farksız. Çözüm çok basit, Kasaplar ve Celepler Odası onaylı, belgesi olan kişiler dışında kimse kurban kesememeli. Bu kadar net" diye konuştu.

Kadı, konunun ciddiyeti nedeniyle tüm yetkili kurumlara çağrıda bulunduğunu ifade ederek belediyeler, valilikler, kaymakamlıklar, tarım müdürlükleri ve zabıta birimlerinin bu konuda iş birliği yapması gerektiğini belirtti. Kadı, "Milletin kurbanı ziyan olmasın diye elimden geleni yapmaya hazırım. Hangi kurum yardım isterse, taşın altına elimi koyarım" ifadelerini kullandı. - AYDIN