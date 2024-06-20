Kurban Bayramı öncesi gıda denetimlerinde 608 kişi ve iş yerine 39 milyon TL ceza kesildi - Son Dakika
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Kurban Bayramı öncesi gıda denetimlerinde 608 kişi ve iş yerine 39 milyon TL ceza kesildi

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Kurban Bayramı öncesi ülke genelinde yapılan gıda denetimlerinde 7 bin 500'den fazla görevliyle 56 bin 38 denetim gerçekleştirildiğini ve bu denetimler sonucunda 608 kişi ve iş yerine 39 milyon 629 bin 334 TL idari para cezası verildiğini açıkladı. Bakan Yumaklı, güvenilir gıda tedarikini sağlamak ve haksız rekabeti önlemek için çalışmaların sürdüğünü belirtti.

20.06.2024 10:58
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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, ülke genelinde Kurban Bayramı öncesi gıda iş yerlerine yönelik 7 bin 500'den fazla görevliyle 56 bin 38 denetim gerçekleştirildiğini, bu denetimlerde 608 kişi ve iş yerine 39 milyon 629 bin 334 TL idari para cezası verildiğini bildirdi.

Bakan Yumaklı, yaptığı yazılı açıklamada, tarladan çatala kadar gıdanın her adımını kontrol altında tutmanın, güvenilir gıdayı vatandaşlara sunmanın gayreti içerisinde çalışmaları sürdürdüklerini vurguladı.

Piyasada haksız rekabetin etkin bir biçimde önlenmesi için de çaba gösterdiklerinin belirten Yumaklı, Tarım ve Orman Bakanlığı olarak 2023 yılında 1 milyon 300 bin gıda resmi kontrolü gerçekleştirdiklerine ve bu kontrollerde 18 bin 948 işletme hakkında idari para cezası uyguladıklarına dikkati çekti.

56 binden fazla denetim

Yumaklı, gıda güvenilirliğini teminen yürütülen bu faaliyetlerin her yıl olduğu gibi bu yıl da Kurban Bayramı öncesinde aksatmadan, titizlikle ve aralıksız yürütüldüğünün altını çizerek, 7 bin 500'den fazla gıda kontrol görevlisi tarafından Kurban Bayramı öncesinde Türkiye genelinde gıda resmi kontrollerinin yoğunlaştırıldığını dile getirdi.

"1 Haziran'dan bugüne kadar 608 kişi ve iş yerine 39 milyon 629 bin 334 lira ceza kesildi"

Kurban Bayramı öncesinden başlayarak 1 Haziran 2024'den bugüne kadar Türkiye genelinde toplam 56 bin 38 denetim gerçekleştirildiği bilgisini veren Yumaklı, "Söz konusu denetimler sonucunda 608 kişi/işyerine toplamda 39 milyon 629 bin 334 TL idari para cezası uygulandı. 3 işletme için ise savcılığa suç duyurusunda bulunuldu" ifadesini kullandı.

Tüketicilere çağrı

Bakan Yumaklı, Kurban Bayramı'yla birlikte ekiplerin denetimlerini artırdığına işaret etti. Denetimlerde şeker ve şekerli mamuller, pastacılık ürünleri, unlu mamuller, tatlı üretim ve satış yerleri başta olmak üzere tüm gıda işletmelerine yönelik hassasiyet gösterildiğinin altını çizen Yumaklı, şunları kaydetti:

"Tüketicilerimiz gıda ile ilgili herhangi bir ihbar ve şikayeti için Türkiye'nin her yerinden Alo 174 Gıda Hattı'na ya da 0501 174 0 174 numaralı Whatsapp Gıda İhbar Hattı'na bildirebilirler. Hiç şüphesiz en iyi denetçi tüketicinin kendisidir. Tüketicilerimiz bu sürece ne kadar dahil olursa o kadar hızlı ve kolay sonuç alabiliyoruz. Vatandaşımızın sağlığıyla oynayanlara göz açtırmıyoruz, açtırmayacağız." - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kurban Bayramı öncesi gıda denetimlerinde 608 kişi ve iş yerine 39 milyon TL ceza kesildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kurban Bayramı öncesi gıda denetimlerinde 608 kişi ve iş yerine 39 milyon TL ceza kesildi - Son Dakika
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