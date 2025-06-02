Kurban Bayramı Öncesi Hayvan Sağlığı Kontrolleri

Haber: Kemal Onur ATALAY

(AKSARAY) - Türk Veteriner Hekimleri Birliği Başkanı Ali Eroğlu, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi denetimlerin önemine dikkat çekerek, "Hayvan pazarlarında evraksız hayvan satışına izin vermeyeceğiz. Vatandaşlarımızın dini vecibelerini sağlıklı kurbanlıklarla yerine getirmeleri için kurallar belli ve bu kurallara sıkı şekilde uyulması gerekiyor" dedi.

Aksaray Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Önder Yıldız'ın organizasyonuyla, Türk Veteriner Hekimleri Birliği (TVHB) Merkez Birliği Başkanı Ali Eroğlu ve beraberindeki heyet Aksaray'a geldi. Heyet, Aksaray Üniversitesi Veteriner Fakültesi mezuniyet törenine katılmak ve bir dizi temaslarda bulunmak üzere kente yaptığı ziyarette basın toplantısı düzenledi.

Önder Yıldız, basın toplantısında veteriner hekimliğinin sorumluluklarına ve önemine vurgu yaparak, şunları söyledi:

"Veteriner hekimliği, hayvan sağlığı ve hayvanlar üzerinde yapılacak tüm müdahalelerde tek söz ve eylem sahibi olan koruyucu hayvan hekimliği ve hayvan ıslahı ile hayvancılığın gelişmesine katkıda bulunan, hayvansal ürünlerin kontrolünde bulunan, tüm üretim ve pazarlama aşamasında sağlık ve kalite güvencesini sağlayan, gıda güvencesini doğrudan ilgilendiren ve hastalıkla mücadele kapsamında doğrudan halk sağlığının korunmasında görev alan, doğal hayatın, çevrenin ve hayvanların korunmasında aktif çalışmalar yürüten, hayvan hakları ve refahı kapsamında kolektif yükümlülükleri bulunan, köklü bir geçmişe sahip saygın, kurumsal bir yapının mensubudur."

Birlik bünyesinde iş birliği içinde çalıştıklarını ifade eden Yıldız, "Bu çalışmaları yaparken, üretici birliklerimiz, yetiştirici birliklerimiz, meslek örgütlerimiz, STK kuruluşları, meslekle ilgili tüm sanayi kuruluşları ile ilişkilerimizi geliştirmek, ortak bağlarımızı güçlendirmek için çalışmalarımıza devam ediyoruz ve edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Veteriner hekimliği, insan sağlığına hizmet eden koruyucu hekimliktir"

Türk Veteriner Hekimleri Birliği Merkez Konseyi Başkanı Ali Eroğlu da yaptığı konuşmada, "TVHB olarak biz ülkemizde 45 bin veteriner hekimi temsilen, birliğimiz bünyesinde çalışmalarımıza devam ediyoruz. Veteriner hekimliği sadece hayvan sağlığı değil asıl görev itibari ile insan sağlığının muhatabı olan, ona hizmet eden koruyucu hekimliktir. Temel sağlık konusunda stratejik bir öneme sahip olan bir meslektir" dedi.

Kurban Bayramı öncesi hayvan sağlığı kontrollerinin önemine dikkat çeken Eroğlu, hayvan pazarlarında denetimlerin aralıksız sürdüğünü, kurbanlık hayvanların sağlıklı olduğunun belgelenmesi gerektiğini ifade etti. Eroğlu, belgeler olmadan pazara hayvan getiren satıcıların direniş gösterdiğini ancak bu konuda kolluk kuvvetleri ve belediye zabıta ekipleriyle iş birliği yaparak denetimlerin sürdürüldüğünü belirterek, "Hayvan pazarlarında evraksız hayvan satışına izin vermeyeceğiz. Vatandaşlarımızın dini vecibelerini sağlıklı kurbanlıklarla yerine getirmeleri için kurallar belli ve bu kurallara sıkı şekilde uyulması gerekiyor" dedi. Eroğlu, halkı kurbanlık alışverişlerinde dikkatli olmaya çağırdı.