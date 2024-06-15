kurban Bayramı öncesi mezarlıklar doldu taştı

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Samsun'da Kurban Bayramı öncesi mezarlıklar dolup taşarken, şehitliklerde ise hüzün vardı.

Samsunlular, Kurban Bayramı öncesi mezarlıklara akın etti. Vatandaşlar, ebediyete intikal eden yakınları için sabahın erken saatlerinden itibaren mezarlıkların yolunu tuttu. Mezarlarının bakımını yapan, çiçekleri sulayan acılı aileler Kur'an-ı Kerim okuyup, dua etti.

Mezarlıklarda yine en hüzünlü yerler şehitlikler oldu. Aileler, vatan için canlarını feda eden yakınlarının kabirlerine koştu. Mezar taşlarındaki yakınlarının fotoğraflarını öpen aileler, Kur'an-ı Kerim okuyup onların ruhuna hediye etti. Babalarını genç yaşta kaybeden şehit çocukları da mezarlıkta hüzün dolu anlar yaşadı.

Şehit arkadaşlarının mezarını temizleyip, dua eden Mustafa Akdemir, "Yakınlarımızı arefe gününde ziyaret etmemiz gerekiyor. Şehitlikte çocukluk arkadaşlarım var. Buradaki ilk şehitler de onlar. Mezarlığa gelmişler şehitlerimize dua etmeden gitmiyoruz. Onlar bizden dua beklerler. Biz de bol bol mezarlıkları ziyaret edip, onların ruhuna dua ediyoruz. Herkesin yakınlarına Allah rahmet eylesin diyoruz" dedi.

Her mezarlık ziyaretinde şehitlikte mutlaka Kur'an-ı Kerim okuduğunu ifade eden Tayyar Aksu, "Burası bizim mezarlığımız. Şehitlikte içimizden gelenleri okuyoruz. Emekliyim, mezarlığa her geldiğimde akrabalarımın mezarına gitmeden şehitliğe uğrarım. Şehitlerimize dua eder, Kur'an okurum. Şehitlerimizin hepsi bizim kardeşimiz, annemiz, babamız, ağabeyimiz. Şehitler olmasa biz olmayız. Şahsım adına öyle düşünüyorum" diye konuştu. - SAMSUN