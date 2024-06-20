Kurban Bayramı tatili Köyceğiz'i doldurdu - Son Dakika
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Yerel

Kurban Bayramı tatili Köyceğiz'i doldurdu

Muğla'nın Köyceğiz ilçesine gelen yerli ve yabancı misafirler, Kurban Bayramı tatili nedeniyle yoğunluk oluşturdu. Konaklama mekanlarında yüzde yüz doluluk yaşandı. Tatil süresince göl kenarı, kafe ve parklarda vatandaşlar yoğunluk oluşturdu. Ağla Yaylası, Toparlar Şelalesi, Ekincik Koyu ve Yuvarlak Çayı da kalabalık oldu.

20.06.2024 10:39
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Muğla'nın Köyceğiz ilçesine gelen yerli ve yabancı misafirler, Kurban Bayramı tatili nedeniyle yoğunluk oluşturdu.

Tatilin başlamasıyla birlikte Köyceğiz'e gelen araç sayısında büyük artış oldu. Konaklama mekanlarında yüzde yüz doluluk yaşandı. Bazı misafirlerin çadırlarda kaldıkları görülürken, misafirlerin bazıları da kurbanlarını Köyceğiz'de kestirdi. Bayram süresince sıcak hava nedeniyle vatandaşlar göl kenarında Atatürk Kordonu'nda, kafe ve parklarda yoğunluk oluşturdu. Bazı vatandaşlar mesire yerinde ve göl kenarında piknik yaparken bazıları da Köyceğiz Gölü Delta Sahili'nde güneşlenen ve göl sularında serinledi. Tekneyle gölde gezinti yapanlar renkli görüntüler oluşturdu.. Ayrıca Ağla Yaylası, Toparlar Şelalesi, Ekincik Koyu ve Yuvarlak Çayı kalabalıktan nasibini aldı. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kurban Bayramı tatili Köyceğiz'i doldurdu - Son Dakika

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