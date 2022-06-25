"Kurban eti için market poşetleri uygun değil" uyarısı

Kurban poşetleri bayrama sayılı günler kala tezgahtaki yerini alırken Eskişehirli esnaf, vatandaşlara et taşırken market poşeti yerine gıda hijyenine daha uygun olan kurban poşeti kullanmalarını tavsiye etti.

Kurban Bayramı yaklaştıkça vatandaşların hazırlıkları da devam ediyor. Kurban malzemeleri de bir bir dükkanlardaki yerini alırken, kurban poşetleri de satışa çıktı. Kurban kesiminin ardından parçalanan etlerin taşınmasında kullanılan kurban poşetleri ince market poşetlerine göre daha avantajlı olması açısından öneriliyor. Gıdaya uygun olma özelliği ile Kurban Bayramı'nda öne çıkan poşetlerin fiyatı 4 liradan başlıyor.

"Et üzerinde plastik kokusu bırakabiliyor, tavsiye etmiyoruz"

Eskişehir'de ambalaj malzemeleri satan esnaf Zafer Oyar, diğerlerine göre daha sağlam ve kullanışlı olan kurban poşetlerine eskisi kadar talep olmadığını söyledi. Etle birebir temas eden poşetlerin titizlikle seçilmesi gerektiğinden bahseden Oyar, "Kurban Bayramı'na 20 gün kala kurban poşetlerini satmaya başladık. Fiyatları boyutuna göre 4 liradan başlıyor. Artık eskisi gibi talep kalmadı, bu seneden de çok ümitli değiliz. Kurban kesimlerinde yetkililer tarafından dağıtıldığı için satışları azaldı. Kendi kurbanını kendi kesecek olan müşterilerimiz hala tercih ediyor. Kurban poşetiyle işler daha kolay oluyor, insanlar etleri bu poşetlerle arabalarına koyuyor, arabaya kan bulaşmıyor. Kurban poşetlerinin, normal poşetlere nazaran en başta gelen farkı gıdaya uygun olmasıdır çünkü birebir gıdayla temas edeceği için yüzde yüz orijinal malzemeden yapılması gerekiyor. Diğer bir yandan da sağlamlık çok önemli. Market poşeti ya da benzeri poşetler de kullanılıyor ama onlar hem dayanıklı olmuyor hem de et üzerinde plastik kokusu bırakabiliyor, tavsiye etmiyoruz" ifadelerini kullandı. - ESKİŞEHİR