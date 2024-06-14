Kurban Etinin Doğru Muhafaza Yöntemleri - Son Dakika
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Yerel

Kurban Etinin Doğru Muhafaza Yöntemleri

Kasap Bülent Gürbüz, kurban kesiminin ardından etlerin serin bir yerde en az 5 saat dinlendirilmesi gerektiğini belirtti. Sıcak havalarda etlerin doğru şekilde muhafaza edilmemesi durumunda bozulma ve kokma riski olduğunu söyleyen Gürbüz, etin gölge ve serin bir ortamda parçalanması gerektiğini, hava alan bir ortamda taşınması ve sıcakken dolaba konulmaması gerektiğini vurguladı.

14.06.2024 10:35
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30 yıla aşkın süredir kasaplık yapan Bülent Gürbüz, kurban kesiminin ardından parçalanan etlerin serin bir yerde en az 5 saat dinlendirilmesi gerektiğini belirterek, "Sıcakken dondurucuya konulan et mutlaka mutlaka bozulur, yeşerir ve kokar" dedi.

Kurban Bayramına sayılı günler kaldı. Vatandaşlar, kurbanlıklarının kesiminin hemen ardından kavurucu yaz sıcaklarında etlerini muhafaza etme yöntemlerini araştırıyor. Kurbanlık kesiminin ardından etlerin parçalanması ve pay dağıtma gibi uzun sürebilen işlemler sırasında yaz sıcağında etlerin, yeşillenmesi ile kokması söz konusu olabiliyor.

Kurban etinin kesim yapılan yerden vatandaşların evlerine kadar taşınma sürecinde de etlerin doğru muhafaza edilmemesi noktasında birçok risk ile karşı karşıya kalınabiliyor. Ankara'da uzun yıllardır kasaplık yapan Bülent Gürbüz, İHA muhabirine, doğru yöntemlerle etin sağlıklı bir şekilde nasıl korunabileceğini anlattı.

"Birçok insan kurbanını ağız tadıyla yiyemiyor"

Vatandaşları kurban kesiminin ardından yaz sıcaklarına karşı dikkatli olması gerektiğin hususunda uyarıda bulunan Gürbüz, "Vatandaş kurbanını kesiyor ve bir saat içerisinde evine götürünceye kadar eti bozuyor. Kokutmuş oluyor ve bu kurbanı birçoğu yeme şansı dahi olmuyor. Evine getirip çöpe atmak zorunda kalıyor. Çünkü havalar aşırı ısındı. Saklama ve taşıma kurallarını bilmedikleri için doğru olduğunu düşündükleri taktikleri uyguluyorlar ama onlar çok yanlış. Birçok insan kurbanını ağız tadıyla yiyemiyor" ifadesini kullandı.

Et gölge ve serin ortamda parçalanmalı

Herkesin bir kasap gibi saklama imkanı olmadığını belirten Gürbüz, "Birçok insan güneşin altında et parçalıyor. Bir kere yapılmaması gereken en büyük hatalardan birisi. Güneş gören bir ortamda kesinlikle et parçalanmayacak. Etin parçalanacağı ortam gölge, mümkünse serin bir ortam olacak" diye konuştu.

Et hava alan bir ortamda taşınmalı

Etlerin plastik kovalara ve poşetleri istiflenmemesi gerektiğine dikkati çeken Gürbüz, "Yapılan en büyük ikinci hata da bu. Henüz et bakteriler ve hücreler canlı. Kesilmiş et 24 saat içinde dinlenmesi gerekir ki kendini çekmiş olsun. Hücreler ve bakteriler ölmüş olsun ama kurbanda böyle bir imkan olmadığı için mutlaka eti havalandırmak gerekiyor. Hava alan bir ortamda taşımak gerekiyor" ifadelerini kullandı.

"Sıcakken dolaba konulan et bozulur"

Kurbanın kesildikten sonra mutlaka serin bir ortamda yayılmış şekilde durması gerektiğini söyleyen Gürbüz, şunları kaydetti:

"Etleri öncelikle geniş bir alana yaymaları gerekiyor. Etler birbirinin üzerine basmayacak şekilde. Yaydıktan sonra eti; kıymalık, haşlamalık ve kuşbaşılık olarak kademe kademe ayırdıktan sonra en az 5-6 saat dolaba girmeden önce hava alan bir serin ortamda dinlenmesi gerekiyor. Ondan sonra dolaba koyma aşamasına geçilmesi gerekir. Sıcakken dolaba konulan et mutlaka bozulur, yeşerir ve kokar."

"Kanı emilecek şekilde dinlendirilmesi gerekiyor etin"

Kavurucu yaz sıcağı nedeniyle vatandaşların dışarıda et bekletme şansı olmadığını vurgulayan kasap Gürbüz, "En az hiç değilse 5-6 saat serin bir ortamda, altına ve üstüne bez sererek, kanını suyunu emecek şekilde havalandırarak dinlendirilmesi gerekiyor etin. Ondan sonra dolaba koyma aşamasına geçilebilir" dedi. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kurban Etinin Doğru Muhafaza Yöntemleri - Son Dakika

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