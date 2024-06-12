Kurban kesimi ve sağlıklı beslenme konusunda dikkat edilmesi gerekenler

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Eskişehir İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Yaşar Bildirici, kurban ibadetinin insana ve çevreye zararı olmadan yerine getirilmesi için dikkat edilmesi gereken hususları belirtti.

Doç. Dr. Yaşar Bildirici, kurban kesiminin dini hükümlere uygun, sağlıklı ve çevre temizliğine dikkat edilerek yapılması gerektiğini belirtti. Hayvanlardan insanlara geçen zoonotik hastalıkların önlenmesi ve çevre sağlığı açısından temizlik kurallarına riayet edilmesi gerektiğini vurguladı. Kurban kesmek isteyenlerin kurbanlarını hayvana en az acı verecek şekilde kesmeleri veya vekalet yoluyla kestirmeleri gerektiğini belirten Bildirici, kurban satış ve kesim yerlerinin belirlenmesi, kesim yapacak kişilerin eğitilmesi ve bu konularla ilgili diğer hususlara dair tedbirlerin alınması gerektiğini ifade etti.

Bildirici, hayvanlardan insanlara bulaşan zoonotik hastalıkların halk sağlığı yönünden çok büyük önem taşıdığını belirtti. Ülkemizde tüberküloz, bruselloz, şarbon, salmonelloz gibi hastalıkların önemli yer tuttuğunu ifade eden Bildirici, gerekli sağlık kontrolleri yapılmayan hayvanlarla temasa geçilmemesi ve bu hayvanların etlerinin tüketilmemesi gerektiğini vurguladı. Ayrıca, hayvanların sağlıklı olmasının tek başına yeterli olmadığını belirten Dr. Bildirici, gıda kaynaklı 250'den fazla mikrobiyal hastalık ve zehirlenme riski bulunduğunu söyledi.

Bildirici, etin doğru işlenmesi ve saklanmasının sağlık açısından büyük önem taşıdığını belirtti. Kesim, yüzme ve parçalama işlemlerinin serin yerlerde yapılması gerektiğini vurgulayan Bildirici, kesim sonrası etlerin büyük parçalara ayrılarak hemen soğutulması ve kapalı ortamlarda +4 C, +5 C sıcaklıkta bekletilmesi gerektiğini ifade etti. Uzun süre saklanacak etlerin derin dondurucuda muhafaza edilmesi gerektiğini belirtti.

Kesim sırasında hijyen kurallarına dikkat edilmesi gerektiğini belirten Dr. Bildirici, temiz bıçak ve malzemeler kullanılması, etlerin konulacağı kapların iyice yıkanması ve kurban kesen kişilerin ellerini iyice yıkaması gerektiğini söyledi. Hayvanlardan elde edilen sakatatlar ve hastalık taşıyan organların çevreye atılmaması ve usulüne uygun şekilde imha edilmesi gerektiğini vurguladı.

Kurban Bayramı'nda dengeli ve sağlıklı beslenmenin büyük önem taşıdığını belirten Dr. Bildirici, aşırı yağlı ve şekerli besinlerin tüketilmemesi gerektiğini ifade etti. Kalp, şeker ve tansiyon hastalarının normal beslenme düzenine dikkat etmeleri gerektiğini vurguladı. Doç. Dr. Bildirici, günlük et tüketiminin 50-100 gram arasında olması gerektiğini belirtti ve et ile birlikte bol sebze ve yeşilliklerden oluşan salata tüketilmesini önerdi.

Bayramlarda psikolojik olarak daha fazla yemek yeme hissi oluşabileceğini belirten Dr. Bildirici, aşırı yemek yenilmesi halinde sindirim zorlukları yaşanabileceğini ifade etti. Etin sindiriminin zor olduğundan, fazla tüketiminin sindirimi güçleştireceğini ve kabızlığa neden olabileceğini belirtti. Etlerin fırınlanmış, ızgara veya haşlama olarak tüketilmesinin uygun olduğunu söyledi.

Kurban kesimi sonrasında ortaya çıkan atıkların çevreye zarar vermemesi için uygun şekilde bertaraf edilmesi gerektiğini belirten Doç. Dr. Bildirici, bu atıkların gelişi güzel etrafa atılmaması ve akarsulara dökülmemesi gerektiğini vurguladı. Hayvanların iç organlarının usulüne uygun şekilde bertaraf edilmesi gerektiğini belirtti. - ESKİŞEHİR