Kurban Satıcıları Yurt Dışı Bağışlardan Şikayetçi - Son Dakika
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Yerel

Kurban Satıcıları Yurt Dışı Bağışlardan Şikayetçi

05.06.2025 16:50
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Giresun'da kurbanlık satanlar, yurt dışı bağışları ve market satışlarından olumsuz etkileniyor.

Kurban satıcıları, yurtdışı bağışlardan ve marketlerden şikayetçi

GİRESUN - Giresun yaylalarında yetişen kurbanlıklar kentte pazara inmeye başladı. Aksu mahallesindeki hayvan pazarında Giresun'un çeşitli ilçelerinden ve yaylalarından gelen hayvanlar pazarda yerini aldı.

Kümbet, Kulakkaya ve Bektaş yaylalarında kurban bayramı için yetiştirdikleri hayvanları pazara indiren hayvan sahipleri, yurt dışı kurban bağışlarının ucuz olmasından ve marketlerin de kurban eti satışından şikayetçi.

Giresun'un Kümbet Yaylası'nda yetiştirdiği hayvanlarını pazara getiren Ali Kök, "Bir haftadır pazarda bekliyorum, ancak günlerdir bir müşteri bile alıcı çıkmadı. Bunun başlıca nedeni yurtdışı kurban bağışları bizim sattığımız kurbanlıklardan daha ucuz. Bizde saman fiyatına göre, ülkemizdeki ekonomik şartlara göre bir fiyat belirleniyor. Belirlenen fiyata göre ülkemizdeki kurbanlıklar daha pahalı gelince vatandaş da yurtdışına daha ucuz kurban bağışı yapıyor. Bir de artık marketler bile kurban eti satmaya başlamış. Kimse kurbanı alıp uğraşmak istemediği için marketten kurban eti alıp dağıtıyor. Bu da ne kadar caizdir bilemiyorum ama biz besicilere büyük darbe vuruyor" dedi.

Devlet desteğiyle hayvancılığa başladı ama umduğunu bulamadı

Devletin genç çiftçi desteğiyle hayvancılığa başladığını ancak, beslediği hayvanların elinde kaldığını ifade eden Kamil Akar ise, "Devlet bana 33 koyun 2 koç verdi ben de hayvancılığa başladım. Borçla saman aldım, aylardır emek harcadım ki kurbanda satar ihtiyacımı karşılarım diye. Bir taraftan hayvancılığa destek verilirken diğer taraftan yurtdışı kurban bağışlarının ucuz olması, marketlerin dahi kurban eti satması, yurtdışından kurbanlıkların getirilmesi bizim gibi girişimcilerin direncini kırıyor. Ben şimdi geldim daha siftah yapmadım. Pazarda bir tane alıcı vatandaş yok. Kurban kesecek kimi arıyorsam çoğu yurt dışı bağışı yapacağını söylüyor. Şimdi devletin desteğiyle hayvancılık yapmaya çalışan ve aylardır kurbanı bekleyen benim gibiler ne yapsın" dedi.

Kurban pazarının paşası en pahalı kurban oldu

Giresun kurban pazarının en en pahalı kurbanı ise 3 yaşındaki paşa ismindeki tosun olduğunu anlatan Engin Karakayalı ise, "Kurban pazarını gezdim benim paşa ismini verdiğim tosundan daha besilisini, pehlivan olanını görmedim. Elime doğdu ve 3 yıldır en iyi şekilde besledim. Şimdi ise kurbanda pazara getirdim. 190 bin liraya satışını yaptık" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kurban Satıcıları Yurt Dışı Bağışlardan Şikayetçi - Son Dakika

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