Kurbanlıkların bakım ve beslenmesinde uzmanından tavsiyeler - Son Dakika
Üye Girişi

Kurbanlıkların bakım ve beslenmesinde uzmanından tavsiyeler

03.07.2022 09:50
Kurbanlıkların bakım ve beslenmesinde uzmanından tavsiyeler

Düzce Veteriner Hekimler Odası Yönetim Kurulu Başkan Şerif Ali Karanfil, kurbanlıkların bakımı ve beslenmesine ilişkin vatandaşlara tavsiyelerde bulundu.

Düzce Veteriner Hekimler Odası Yönetim Kurulu Başkan Şerif Ali Karanfil, kurbanlıkların bakımı ve beslenmesine ilişkin vatandaşlara tavsiyelerde bulundu.

Kurban seçiminde önceliğin sağlıklı hayvanlara verilmesi gerektiğini söyleyen Karanfil, "Dış görünüşte ağız, burun akıntısı olmayan, tüyleri parlak, yarasız, bakışları canlı ve imkanlar dahilinde bir veteriner hekim muayenesinden geçmiş raporlu hayvanlar tercih edilmelidir. Yeni alınan hayvanlar için aynı ortam şartları oluşturmalıdır ki, solunum ve sindirim problemleri yaşamayalım. Hayvan varlığımızın sıkıntılar yaşadığı bu günlerde, damızlık değeri olan dişi hayvanlarımızı kurban etmeyelim. Özellikle damızlık değeri olmayan dişi hayvanların gebelik kontrolleri sonrasında kurbanlığa ayrılması, bu süreç içerisinde verimli hayvan sayısının artırabilmesi adına güzel bir fırsattır" dedi.

"Yüksek enerjili yemler, tırnak ve ayak problemlerine zemin hazırlayabiliyor"

Sel ve su baskını yaşanan arazilerdeki hayvanların gıda maddelerini tedarik ederken çok dikkatli olunması gerektiğini aktaran Karanfil, bu konuda uzman desteği alınmasını söyledi. Hayvanlardan insanlara geçen zoonoz gibi hastalıkların bulaşıcı nitelikte olduğunu da belirten Şerif Ali Karanfil, "Kurban beslerken son bir ay içerisinde önerdiğimiz yüksek enerjili yemler, aynı zamanda tırnak ve ayak problemlerine zemin hazırlayabiliyor. Bunun gibi sorunların görülmeye başladığı hayvanlara; çayır, yonca ve yemek sodası verilebilir. İlaveten de tırnaklara tazyikli sus tutulmalı ki ilaç kullanmak zorunda kalınmasın" ifadelerini kullandı. - DÜZCE

YORUMLAR
500
Son Dakika | Düzce'de sele kapılan operatörü arama çalışmaları 6. gününde sürüyor Son Dakika | Düzce'de sele kapılan operatörü arama çalışmaları 6. gününde sürüyor Kapaklı'da kurban satış yerlerindeki hazırlıklar tamamlandı Kapaklı'da kurban satış yerlerindeki hazırlıklar tamamlandı
Kaynak: İHA

Şerif Ali, Kurban, Düzce, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kurbanlıkların bakım ve beslenmesinde uzmanından tavsiyeler - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
20:54 İmzalanan üçlü muhtıra sonrası Terör örgütü yandaşları İsveç'te sokaklara çıktı
20:21 Ankara'da cani adam, ilk önce boşanma aşamasındaki eşini daha sonra da kendini vurdu
20:17 2 sarı kart gören Başpehlivan Şaban Yılmaz diskalifiye oldu! Sinirlerine hakim olamayarak hakem kulisine tırmandı
20:09 21 yaşındaki genç kıza kaldırımda yürüdüğü esnada araba çarptı! Yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı
19:50 Adı yanlış okunan AK Parti Ankara İl Başkanı salonu terk etti
19:39 Binali Yıldırım'ı Bursa'ya taşıyan helikopter acil iniş yaptı
19:38 Cenk Tosun'un transferini Siyah-beyazlı kulüp sosyal medya hesabından duyurdu: Yuvana hoş geldin Tosun Paşa
18:26 Kurban Bayramı'nda köprü ve otoyollar ücretsiz hizmet verecek
18:22 Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş sakatlık yaşadığı için kamptan ayrıldı
17:48 Son iki senenin başpehlivanı Ali Gürbüz, ebedi altın kemere veda etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.07.2022 10:12:59. #1.13#
SON DAKİKA: Kurbanlıkların bakım ve beslenmesinde uzmanından tavsiyeler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement