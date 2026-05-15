Küresel Sumud Kara Filosu Gazze\'ye Yola Çıktı

İsrail ablukası altında yaşam mücadelesi veren Gazze halkına can suyu olmak için yola çıkan Küresel Sumud Kara Filosu, yaklaşık bir haftadır bulunduğu Libya'daki hazırlıklarını tamamladı. Başkent Trablus'tan hareket eden ve 40 farklı ülkeden yaklaşık 400 aktivist yer aldığı filoda 47 Türk vatandaşı bulunuyor. Konvoyda 5 tam teçhizatlı ambulans, 10 insani yardım ve 20 konteyner ev yüklü tır ile hibe edilmek üzere 10 adet minibüs tarzı araç bulunurken aktivistlerin gayesi, Gazze halkına insani yardımları ulaştırmak ve abluka altında yaşam mücadelesi veren sivillerle dayanışma göstermek. - TRABLUS