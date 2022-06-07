Kursiyerler hem fidan dikti hem turnuva düzenledi - Son Dakika
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Kursiyerler hem fidan dikti hem turnuva düzenledi

07.06.2022 12:09
Kursiyerler hem fidan dikti hem turnuva düzenledi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi KAYMEK Gençlik Merkezleri'nde eğitim gören öğrenciler tarafından 1-7 Haziran Türkiye Çevre Haftası ve 5 Haziran Çevre Günü dolayısıyla sürdürülebilir yaşam çevrelerinin oluşturulması amacıyla Gesi'de fidan dikim etkinliği gerçekleştirdi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi KAYMEK Gençlik Merkezleri'nde eğitim gören öğrenciler tarafından 1-7 Haziran Türkiye Çevre Haftası ve 5 Haziran Çevre Günü dolayısıyla sürdürülebilir yaşam çevrelerinin oluşturulması amacıyla Gesi'de fidan dikim etkinliği gerçekleştirdi. Öğrenciler, fidan dikme etkinliğinde akıl oyunları turnuvası da düzenleyerek, tabiatla iç içe çekişmeli bir karşılaşma sergiledi.

Büyükşehir Belediyesi, doğal çevrenin korunması, çevre bilincinin, ağaç sevgisinin yaygınlaşması ve yarınlara yeşil alanların bırakılması amacıyla Kayseri'de fidan dikimi gerçekleştirmeye devam ediyor. Bu çerçevede Büyükşehir Belediyesi KAYMEK Gençlik Merkezleri'nde eğitim gören öğrenciler 1-7 Haziran Türkiye Çevre Haftası ve 5 Haziran Çevre Günü dolasıyla Gesi'de fidan dikme etkinliğinde bir araya geldi. İşletme ve İştirakler Daire Başkanı Cenani Ayaydın, Park Bahçeler ve Ağaçlandırma Daire Başkanı Mustafa Türkmen ile Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanı Buket Ergin ile öğrencilerin katıldığı fidan dikme etkinliğinde sedir, karaçam, sarıkamış ve huş fidanlarının yer aldığı yaklaşık 4 bin adet fidan toprakla buluşturuldu. KAYMEK Gençlik Merkezleri'nde eğitim gören 300 öğrenci tarafından 60 - 150 cm boyutlarında olan fidanların dikimi gerçekleştirildi. Büyükşehir Belediyesi KAYMEK tarafından Gençlik Merkezlerinde eğitim gören öğrencilerin zihinsel gelişimlerinin; analitik, pratik, stratejik düşünmelerinin ve dikkat toplama becerilerinin gelişmesi için ilk kez bir akıl oyunları turnuvası doğada gerçekleştirildi. Abalone, reversi ve koridor oyununda düzenlenen turnuvada finale kalan öğrenciler fidan dikme etkinliğinde tabiatla iç içe çekişmeli bir karşılaşma sergiledi.

Ortaokul ve lise kategorilerinde yapılan karşılaşmalar sonucu birinci ve ikinci olan öğrencilere, İşletme ve İştirakler Daire Başkanı Cenani Ayaydın, Park Bahçeler ve Ağaçlandırma Daire Başkanı Mustafa Türkmen ile Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanı Buket Ergin tarafından hediyeleri takdim edildi. - KAYSERİ

Kursiyerler hem fidan dikti hem turnuva düzenledi
Kursiyerler hem fidan dikti hem turnuva düzenledi
Kursiyerler hem fidan dikti hem turnuva düzenledi
Kursiyerler hem fidan dikti hem turnuva düzenledi
Kursiyerler hem fidan dikti hem turnuva düzenledi
Kursiyerler hem fidan dikti hem turnuva düzenledi

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Kaynak: İHA

Kayseri, gençlik, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kursiyerler hem fidan dikti hem turnuva düzenledi - Son Dakika

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