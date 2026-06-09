Kürt Annelerine Yönelik İfadeler İçin Suç Duyurusu - Son Dakika
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Kürt Annelerine Yönelik İfadeler İçin Suç Duyurusu

09.06.2026 21:53
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DİSK Emekli-Sen, Rahmi Koç'un Kürt kadınlarına yönelik sözleriyle ilgili suç duyurusunda bulundu.

(VAN) - Van'da DİSK Devrimci Emekliler Sendikası üyeleri, iş inanı Rahmi Koç hakkında, Kürt kadınlarına yönelik sarf ettiği sözler sonrasında, "Halkı Kin ve Düşmanlığa Alenen Tahrik", "Aşağılama" ve "Nefret ve Ayrımcılık" gerekçeleriyle suç duyurusunda bulundu.

Van Adliyesi önünde yapılan basın açıklamasında konuşan Emekli-Sen Van Şube Başkanı Teymur Sayyiğit, Kürt annelere yönelik kullanılan ifadelerin kabul edilemez olduğunu belirterek, "Bu söylemler yalnızca Kürt annelerini değil, tüm kadınları ve anneleri hedef alan ayrımcı ve incitici ifadelerdir. Kürt anneler bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da barışın, kardeşliğin ve toplumsal dayanışmanın yanında olmaya devam edecektir" dedi.

Sayyiğit, Türkiye'nin hassas bir süreçten geçtiğine dikkat çekerek, ayrıştırıcı ve cinsiyetçi söylemlerin toplumsal barışı olumsuz etkilediğini söyledi. Bu tür açıklamaların halklar arasındaki kardeşlik duygusuna zarar verdiğini ifade eden Sayyiğit, toplumun hiçbir kesiminin hedef gösterilmemesi gerektiğini vurguladı.

Rahmi Koç hakkında yapılan özür açıklamalarını yeterli bulmadıklarını belirten Sayyiğit, "Kamuoyunda oluşan tepkinin ardından yapılan açıklamalar, sarf edilen sözlerin yarattığı tahribatı ortadan kaldırmıyor. Bu nedenle konunun hukuki zeminde değerlendirilmesi gerektiğine inanıyoruz" diye konuştu.

Emekli-Sen üyeleri, açıklamanın ardından Rahmi Koç ve söz konusu ifadeleri desteklediği öne sürülen kişiler hakkında "Halkı Kin ve Düşmanlığa Alenen Tahrik", "Nefret ve Ayrımcılık" ile "Aşağılama" suçlamaları kapsamında savcılığa suç duyurusunda bulunacaklarını açıkladı.

Teymur Sayyiğit, nefret içerdiği ileri sürülen söylemlerin cezasız kalmasının benzer olayların önünü açacağını belirterek, "Toplumsal barışı hedef alan, kadınları ve belirli kesimleri aşağılayan ifadelerin karşılıksız bırakılmaması gerekiyor. Hukukun gerekli değerlendirmeyi yapacağına inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

Açıklama, toplumsal barış ve kardeşlik vurgusuyla sona erdi. Emekli-Sen üyeleri, toplumun tüm kesimlerini ayrıştırıcı söylemlere karşı ortak tavır almaya çağırdı.

Kaynak: ANKA

Rahmi Koç, 3. Sayfa, Politika, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kürt Annelerine Yönelik İfadeler İçin Suç Duyurusu - Son Dakika

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