Kurt Sürüsü Akyaka'da Görüntülendi

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Akyaka'da kurt sürüsü böyle görüntülendi

KARS - Akyaka'da köye kadar inen kurt sürüsü cep telefonuyla kaydedildi.

Kars'ın Akyaka ilçesine bağlı Karahan ve Geçit köyü sınıra kadar inen kurt sürüsü o karayolunu kullanan vatandaş tarafından görüntülendi. Kurtlara ıslık çalan vatandaş, koşarak bölgeden uzaklaşan kurtları cep telefonuyla kaydetmeyi de ihmal etmedi.

Aç kalan ve köylere kadar inen kurt sürüsü ise daha sonra koşarak gözlerden kayboldu.