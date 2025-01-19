Kurt Sürüsü Köye İndi, İnek ve Köpeği Telef Etti

Köye inen kut sürüsü, inek ve köpeği telef etti
KASTAMONU - Kastamonu'nun Devrekani ilçesinde köye inen kurt sürüsü bir köpek ve ineği telef etti. O anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, gece saatlerinde Devrekani ilçesi Kurt köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, köye inen kurt, köyde bulunan bir köpek ve girdikleri ahırdaki ineği telef etti. Sabah saatlerinde köpeğin ve ineğin telef olduğunu gören vatandaşlar güvenlik kamerası görüntülerini incelediklerinde köye inen kurtlarla karşılaştı.
Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde kurtların köye indikleri ve bir köpeği kovaladıkları görülüyor.
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