Kurtalan\'da Torpil Patladı, Genç Kız Yaralandı

Siirt'in Kurtalan ilçesinde gençlerin oynadığı maytabın patlaması sonucu yoldan geçen bir genç kız yaralandı.

Olay, Kurtalan ilçesine bağlı Yenidoğan Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, A.A. isimli genç kız, mahallede yürüdüğü sırada, gençlerin birbirine attığı torpilin patlamasıyla yüzünden yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan A.A., Kurtalan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. - SİİRT