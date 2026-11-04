Kurtalan Kaymakamı Başara şehit aileleri ile bir araya geldi

Siirt'in Kurtalan İlçe Kaymakamı Salih Başara, Gözpınar köyünde ikamet eden şehit ailelerini evlerinde ziyaret etti.

Kaymakam Salih Başara, Gözpınar köyüne gerçekleştirdiği ziyarette şehitler Mahsum Ayaz, Kemal Ayaz ve Ahmet Ayaz'ın aileleriyle bir araya geldi. Şehit yakınlarıyla yakından ilgilenerek sohbet eden ve taleplerini dinleyen Kaymakam Başara, devletin her zaman şehit ailelerinin yanında olduğunu vurguladı. Şehit aileleri de ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirerek Kaymakam Başara'ya teşekkür etti.

Ziyaret, yapılan duaların ardından sona erdi.