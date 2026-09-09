Kurtuluş coşkusu Menemen’i sardı

Menemen ve İzmir'in kurtuluşunun 104. yıl dönümü için Menemen'de törenin adresi Cumhuriyet Meydanı oldu. Kortej geçit töreni ve halk oyunlarıyla renklenen törende konuşan Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan, "Bizlere düşen; bu vatanı canları pahasına savunan kahramanlarımıza layık olmak, Cumhuriyetimize sahip çıkmak ve çocuklarımıza çok daha güçlü bir gelecek bırakmaktır" dedi.

Menemen, kurtuluşun 104. yıl dönümü coşkusunu yaşıyor. 3 yıl, 3 ay ve 3 hafta süren zulüm dolu işgal acısının dindiği, ay yıldızlı şanlı bayrağımızın yeniden göndere çekildiği 9 Eylül 1922 tarihinin 104. yıl dönümü için ilçede ilk program, sabah saatlerinde Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirildi. Tören çelenk sunumu, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı.

"Ay yıldızlı bayrağımız ilelebet göklerde dalgalanacak"

Törende konuşan Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan, "Menemen'imiz tam üç yıl, üç ay ve üç hafta işgalin ve zulmün karanlığında kaldı. Mustafa Kemal Paşa'nın askeri dehası, milletimizin cesareti, vatan sevgisi ve bağımsızlığa olan sarsılmaz inancı birleşti. Büyük Taarruz'la başlayan o büyük yürüyüş, Türk süvarilerinin Menemen'e ve ardından İzmir'e ulaşmasıyla zafere dönüştü. Menemen kurtuldu. İzmir kurtuldu. Vatan kurtuldu. Ay yıldızlı bayrağımız yeniden göklerde özgürce dalgalandı. Aradan 104 yıl geçti. Ama bize bırakılan emanet de, o emanet karşısındaki sorumluluğumuz da değişmedi. Bizlere düşen; bu vatanı canları pahasına savunan kahramanlarımıza layık olmak, Cumhuriyetimize sahip çıkmak ve çocuklarımıza çok daha güçlü bir gelecek bırakmaktır. Biz de Menemen'de tam olarak bunun için çalışıyoruz. Geçmişimizi biliyoruz. Atamızı tanıyoruz, O'nu anlıyoruz. Bağımsızlığımızın, özgürlüğümüzün ve Cumhuriyetimizin kıymetini biliyoruz. ve bize bırakılan emanete her şartta sahip çıkıyoruz. Çünkü ecdadımızın yazdığı destana layık olmak yalnızca sözle olmaz. Çalışmakla olur. Üretmekle olur. Bu memlekete eser bırakmakla olur. Bu duygu ve düşüncelerle; başta Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, aziz şehitlerimizi, kahraman gazilerimizi, Hasan Tahsin'i, Kaymakam Kemal Bey'i, Kuva-yi Milliye kahramanlarımızı, efelerimizi ve bağımsızlığımız uğruna mücadele eden bütün vatan evlatlarını rahmet, minnet ve şükranla anıyorum. Menemen'imizin kurtuluşunun 104. yılı kutlu olsun! İzmir'imizin kurtuluşu kutlu olsun! Ay yıldızlı bayrağımız ilelebet göklerde dalgalansın! Cumhuriyetimiz ilelebet payidar olsun!" ifadelerini kullandı.

Başkan Pehlivan'ın konuşması sonrası tören, Menemen Belediyesi Halk Oyunları Ekibi tarafından gerçekleştirilen zeybek gösterisi ve geniş katılımlı kortej geçidi ile son buldu.

Törene, Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan, Menemen Kaymakamı Vedat Yılmaz, Menemen Garnizon Komutanı Topçu Albay Recai Yılmaz, Menemen Cumhuriyet Başsavcısı Soner Erden ve Menemen protokolü ile birlikte gaziler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.