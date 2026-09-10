Kurtuluş coşkusu Tarihi Belediye Binası’na taşındı - Son Dakika
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Kurtuluş coşkusu Tarihi Belediye Binası’na taşındı

Kurtuluş coşkusu Tarihi Belediye Binası’na taşındı
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Bursa’nın Yunan işgalinden kurtuluşunun 104’üncü yıl dönümü kutlamaları Orhangazi Parkı’nda düzenlenen törenle başladı.

Bursa'nın Yunan işgalinden kurtuluşunun 104'üncü yıl dönümü kutlamaları Orhangazi Parkı'nda düzenlenen törenle başladı. 2 yıl 2 ay 2 gün süren işgalin sona ermesinin yıl dönümünde, kurtuluş günü sembolik olarak yeniden canlandırıldı.

Büyükşehir Belediye Bandosu ve Bursa Mehteran Takımı'nın konserleriyle başlayan program, Tahtakıran Kılıç Kalkan ekibinin gösterisiyle devam etti. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği kutlamalara, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanvekili Şahin Biba adına Başkanvekili Numan Çakır, Bursa Vali Yardımcısı Rıza Gençoğlu, AK Parti İl Başkan Yardımcısı Kamil Bayramiç, İl Emniyet Müdürü Kadir Gökçe, şehit ve gazi aileleri derneklerinin üyeleri ile vatandaşlar katıldı.

Kurtuluş anı yeniden canlandırıldı

Programın devamında Türkiye Muharip Gaziler Derneği Bursa Şubesi üyesi gaziler, ellerinde Türk bayraklarıyla Tarihi Belediye Binası'na geldi. Gazilerin gelişi, vatandaşların alkışlarıyla karşılandı. İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Türk bayrağı, gaziler tarafından Tarihi Belediye Binası'na asıldı.

Kurtuluşun sembolik olarak yeniden canlandırıldığı törende, milis kuvvetlerini temsil eden grup Türk bayrağını öperek Büyükşehir Belediye Başkanvekili Numan Çakır'a teslim etti. Bayrak tesliminin ardından Çakır, gazilere çiçek takdiminde bulundu.

Bursa'nın kurtuluşunun 104'üncü yıl dönümü kapsamında düzenlenen tören, sela okunmasının ardından sona erdi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kurtuluş coşkusu Tarihi Belediye Binası’na taşındı - Son Dakika

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