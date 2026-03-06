Kurtuluş: Evrensel Bir Hikaye - Son Dakika
Kurtuluş: Evrensel Bir Hikaye

06.03.2026 14:53
Berlinale Gümüş Ayı ödüllü 'Kurtuluş', güç ve iktidar temalarını evrensel bir anlatımla işliyor.

(İSTANBUL) - Haber: Hilal Solmaz

Emin Alper imzalı ve Berlinale'de Gümüş Ayı kazanan "Kurtuluş" filminin oyuncuları Caner Cindoruk, Feyyaz Duman, Naz Göktan ve Berkay Ateş, filmin yalnızca bir köy hikayesi olmadığını, güç, iktidar, toplumsal şiddet ve insan doğasına dair evrensel bir anlatı kurduğunu söyledi.

Emin Alper'in Berlinale'de Gümüş Ayı kazanan filmi Kurtuluşun oyuncuları, film sürecine ve hikayenin etkisine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. ANKA Haber Ajansı'na konuşan oyuncular, filmin yerel bir coğrafyada geçse de evrensel bir anlatı kurduğunu vurguladı.

Caner Cindoruk, senaryoyu ilk okuduğunda sarsıldığını belirterek, "Uzun zamandır böyle güçlü bir hikaye okumamıştım. Gerçek bir olaydan yola çıkması etkisini daha da artırdı" dedi. Mesut karakterinin dönüşümünü oynamanın oyunculuk açısından heyecan verici olduğunu söyleyen Cindoruk, hazırlık sürecinde özellikle dil, şive ve karakterler arası ilişkiler üzerine yoğunlaştıklarını ifade etti.

Feyyaz Duman ise, "Kurtuluş"un yalnızca belirli bir coğrafyaya ait bir hikaye olmadığını belirterek, "Bu film bir toprak kavgasını anlatıyor gibi görünse de aslında güç, iktidar ve toplumsal cinnet üzerine evrensel bir hikaye kuruyor" dedi. Duman, koruculuk sisteminin filmde bir arka plan oluşturduğunu, asıl meselenin ise gücü eline geçiren bir topluluğun nasıl vahşileşebildiği olduğunu ifade etti.

Naz Göktan da filmde canlandırdığı Fatma karakterinin erkek egemen bir dünya içinde güç mücadelesi verdiğini söyledi. Göktan, "Filmde iktidar meselesi sadece köy ya da devlet düzeyinde değil, aile içinde de başlıyor. Fatma da tam bu güç dengelerinin içinde sözünü söyleyen bir kadın" ifadelerini kullandı.

Fatma karakterinin zaman zaman susturulmaya çalışılsa da zekası, cesareti ve kararlılığıyla öne çıktığını vurgulayan Göktan, Anadolu'nun tarihsel olarak güçlü kadın hikayeleri barındırdığını da sözlerine ekledi. Göktan, "Fatma, erkeklerin kurduğu bir düzenin içinde var olmaya çalışan ama aynı zamanda o düzeni de etkileyebilen bir karakter. Bu yönüyle çok katmanlı bir rol" dedi.

Senaryoyu ilk okuduğunda hikayenin referans aldığı gerçek olayı bilmediğini belirten Göktan, metnin insan doğasına dair evrensel bir anlatı kurduğunu düşündüğünü söyledi. Göktan, "Senaryo insanın özüne dair çok güçlü bir şey anlatıyordu. Coğrafya fark etmeksizin insanların güç, korku ve iktidar karşısında nasıl davranabildiğini gösteren bir hikayeydi" ifadelerini kullandı

Berkay Ateş ise senaryoyu ilk okuduğunda çok etkilendiğini belirterek, "Metni kapatıp bir kez daha okudum. Ortaya çıkan filmin, sette hissettiğimizden de daha güçlü olduğunu düşündüm" diye konuştu. Ateş, hikayenin yalnızca bir köye ait olmadığını vurgulayarak, "Böyle karakterleri bir fabrikada, bir şirkette ya da sokakta da görebilirsiniz. Empati kaybolduğunda ve insanlar soru sormayı bıraktığında yıkım kaçınılmaz oluyor" dedi.

Kurtuluşun Berlinale'de aldığı ödülün kendileri için büyük bir gurur olduğunu söyleyen oyuncular, filmin uluslararası alanda gördüğü ilginin de hikayenin evrensel karşılığını gösterdiğini kaydetti.

Kaynak: ANKA

