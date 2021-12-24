Üye Girişi
Kurtuluşun 100. yılında 'Antep Savunması' anlatıldı - Son Dakika

Kurtuluşun 100. yılında 'Antep Savunması' anlatıldı

24.12.2021 17:39
Kurtuluşun 100. yılında 'Antep Savunması' anlatıldı

25 Aralık Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100'üncü yıl dönümü kutlamaları kapsamında Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) tarafından hazırlanan "Antep Savunması" konferansı düzenlendi.

25 Aralık Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100'üncü yıl dönümü kutlamaları kapsamında Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) tarafından hazırlanan "Antep Savunması" konferansı düzenlendi.

GAÜN Atatürk Kültür Sahnesi'nde düzenlenen konferansta konuşan Prof. Dr. Halil İbrahim Yakar konuşmasında Antep Savunmasındaki kahramanlıklardan bahsederek, gençlerin yakın tarihi çok okuyarak, Türkiye üstünde oynanan oyunları çok iyi idrak etmeleri gerektiğini vurguladı. Prof. Dr. Yakar, "Hangi branştan olursanız olun ama muhakkak tarihi okuyun. Unutmadık, unutturmayacağız! Eğer unutursak bırakın bir kaşık suyu, susuz boğarlar. Özellikle çocuklar üzerinden milli şuuru ve bilinci aşılamak zorundayız" dedi.

"100 yıl önceki oyunla şimdiki oyun aynı"

100 Yıl önce oynan oyunla 100 yıl sonra oynan oyun arasında hiçbir fark olmadığını dile getiren Yakar, "100 yıl önce Fransızlar ve İngilizler Ermenilere silah vermişti, 100 yıl sonra da Amerika Suriye'nin kuzeyinde PKK ve YPG'ye silah verdi. 100 yıl önce Sevr Anlaşmasıyla bizi Anadolu'ya tıkmak isteyenler, 100 yıl sonra da mavi vatanda, Akdeniz'de bizi köşeye sıkıştırmak istiyorlar. Siyasi irademiz, teknolojimiz, sanayi ve askeri olarak güçlü olduğumuzdan inanıyoruz ki bu vatanın karşısına çıkacak hiçbir güç yoktur. Hep söylenilir 'Ya devlet başa, ya kuzgun leşe'. Yüz yıl önce Osmanlı'nın zayıf halinden batılı devletler, emperyalist güçler faydalanmışlardır ve Osmanlı'yı mağlup etmeye çalışmışlardır. Ama unuttukları bir şey vardı, o Türk Milleti'nin hiçbir zaman esaret olamayacağıydı" ifadelerini kullandı.

"Acı zerdali çekirdeğinden lezzet başkentine"

100 yıl önce acı zerdali çekirdeği yenilen Gaziantep'in şimdi lezzet başkent olduğunu aktaran Yakar, "İmalat-ı Harbiye'den silahları yaparken şimdi 400 bin kişinin çalıştığı 5. organize sanayiye sahip olduk. Binlerce bomba sonucu yıkılmış, harabe olmuş şehirden 450 bin mülteciye misafirlik yapacak duruma geldik. Posta güvercinlerinden TEKNOFEST'i yapan bir şehir durumuna geldik. Geçmişte başardık, şimdi de başarabiliriz. İkinci yüz yıla girdiğimizde şehir ve ülke olarak bunu yapacak gücümüz var. Yeter ki, gençlerimiz kendine güvensinler, tarihlerini okuyarak yaşantılarına devam etsinler" diye konuştu. - GAZİANTEP

Kurtuluşun 100. yılında 'Antep Savunması' anlatıldı
Kurtuluşun 100. yılında 'Antep Savunması' anlatıldı
Kurtuluşun 100. yılında 'Antep Savunması' anlatıldı
Kurtuluşun 100. yılında 'Antep Savunması' anlatıldı

YORUMLAR
500

Gaziantep Üniversitesi, Gaziantep, oyunlar, Aralık, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Kurtuluşun 100. yılında 'Antep Savunması' anlatıldı - Son Dakika


Kerem Aktürkoğlu, Lewandowski'nin takım arkadaşı oluyor Kerem Aktürkoğlu, Lewandowski'nin takım arkadaşı oluyor         
17:27
Fransa'da 9 kurdun kaçtığı hayvanat bahçesi kapatıldı! Fransa'da 9 kurdun kaçtığı hayvanat bahçesi kapatıldı!         
17:17
"Akrabanım" deyip koluna girdiği yaşlı kadının yüzüğünü çaldı "Akrabanım" deyip koluna girdiği yaşlı kadının yüzüğünü çaldı         
15:49
Faruk Tınaz için Veliefendi Hipodromu'nda tören Faruk Tınaz için Veliefendi Hipodromu'nda tören         
14:12
Akbank Genel Müdürü Binbaşgil yorumladı: Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat dolarizasyonu azaltacak Akbank Genel Müdürü Binbaşgil yorumladı: Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat dolarizasyonu azaltacak         
13:44
Liseli genç kız balkondan atladı, yanındaki arkadaşı son anda kurtarıldı Liseli genç kız balkondan atladı, yanındaki arkadaşı son anda kurtarıldı         
13:01
1979 model dede yadigarı otomobiline gözü gibi bakıyor! 1979 model dede yadigarı otomobiline gözü gibi bakıyor!         
12:30
"Kimse aşkımızı sorgulamasın" diyen Cem Adrian'dan, Didem Soydan'la kucak kucağa poz "Kimse aşkımızı sorgulamasın" diyen Cem Adrian'dan, Didem Soydan'la kucak kucağa poz         
12:12
Aslıhan Doğan Turan, yurtdışından siyah tuvalet kağıdı getirtti Aslıhan Doğan Turan, yurtdışından siyah tuvalet kağıdı getirtti         
11:27
13 yaşındayken Adnan Oktar'ın istismarına uğrayan Serra, yaşadığı kabus dolu günleri anlattı 13 yaşındayken Adnan Oktar'ın istismarına uğrayan Serra, yaşadığı kabus dolu günleri anlattı         
11:08
Aleyna Tilki'nin yakalandığı evli iş adamı Serenay Sarıkaya ile görüntülenen o kişi çıktı Aleyna Tilki'nin yakalandığı evli iş adamı Serenay Sarıkaya ile görüntülenen o kişi çıktı         
10:45
Kavgada söylenmez! Tuğba Ekinci'den Hülya Avşar'a olay simit göndermesi Kavgada söylenmez! Tuğba Ekinci'den Hülya Avşar'a olay simit göndermesi         
10:18
Oyuncu Ayşe Tolga'ya hayatının şoku: Çalışanı tarafından 1 milyon TL'lik mücevheri çalındı Oyuncu Ayşe Tolga'ya hayatının şoku: Çalışanı tarafından 1 milyon TL'lik mücevheri çalındı         
09:45
33 yıl sonra annesine kavuşan adamdan yürek yakan sözler: Sağlam bıraktın, kör buldun anne 33 yıl sonra annesine kavuşan adamdan yürek yakan sözler: Sağlam bıraktın, kör buldun anne         
09:16
Acıların Kadını Bergen'in hayatı sinemada! Bergen filminden ilk fragman yayınlandı Acıların Kadını Bergen'in hayatı sinemada! Bergen filminden ilk fragman yayınlandı         
08:34
Yargı'ya korona molası! Pınar Deniz koronaya yakalandı, dizi 2 hafta yayınlanmayacak Yargı'ya korona molası! Pınar Deniz koronaya yakalandı, dizi 2 hafta yayınlanmayacak         
07:46
ABD Başkanı Biden, Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde ithalatı yasaklayan yasaya onay verdi ABD Başkanı Biden, Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde ithalatı yasaklayan yasaya onay verdi         
21:23

Son Dakika Haberleri
17:26 Kerem Aktürkoğlu, Lewandowski'nin takım arkadaşı oluyor
17:19 Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kripto para yasası hazır, geciktirmeden Meclis'e taşıyacağız
17:17 Fransa'da 9 kurdun kaçtığı hayvanat bahçesi kapatıldı!
17:02 Sarı-lacivertli taraftar örgütlenmeye başladı! Ali Koç, Yeni Malatya maçında hiç beklemediği bir sürprizle karşılaşacak
16:30 Süper Lig'de oranlar güncellendi! Galatasaray'a verilen şampiyonluk ihtimali şaşırttı
16:26 Velayet davasına koruma ordusuyla geldi! Özcan Deniz: Oğlumun üstündeki haklarım arttı
16:25 Son Dakika! İzmir'de bir evde çıkan yangında 3 kardeş yaşamını yitirdi
16:10 Bebeklerini aşıya götürüyorlardı! Karısını öldüren adam aynı silahla intihar etti
16:08 Son dakika: İstanbul'da toplu ulaşıma yüzde 36, servis ücretlerine ise yüzde 27 zam yapıldı
16:03 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kendi arkadaşlarımız arasında da yüksek faizi savunanlar oldu
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.12.2021 17:46:38. #1.12#
SON DAKİKA: Kurtuluşun 100. yılında 'Antep Savunması' anlatıldı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement