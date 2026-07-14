Kuruçeşme Merkez Cami gün sayıyor

İzmit'te riskli yapı olduğu gerekçesiyle geçen yıl yıkılarak Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından yeniden inşasına başlanan Kuruçeşme Merkez Cami projesinde fiziki gerçekleşme oranı yüzde 54'e ulaştı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesince, Kuruçeşme Mahallesi'nde riskli yapı olduğu değerlendirilerek 2025 yılında yıkılan caminin yerine, günün ihtiyaçlarına uygun yeni bir ibadethane yapılması amacıyla başlatılan projede fiziki gerçekleşme seviyesi yüzde 54 oldu. Kaba inşaatında önemli mesafe katedilen projede, cami dış duvarları ve iç bölme duvarlarının yapımı tamamlandı. Ekipler, yapının dış cephe mantolama ve limra kaplama işlemlerine devam ediyor.

Bodrum katta asma tavan ve alçı sıva imalatları ile abdesthanelerdeki duvar seramiği döşeme çalışmaları sürerken, projenin mekanik ve elektrik tesisat işlemleri de eş zamanlı olarak ilerliyor.

Aynı anda 1091 kişi ibadet edebilecek

Toplam 2 bin 75 metrekare inşaat ve 871 metrekare taban oturum alanına sahip olan cami projesi tamamlandığında, aynı anda bin 91 kişi ibadet imkanı bulacak.

Proje kapsamında ibadethanede; 165 kişi kapasiteli çok amaçlı salon, Kur'an kursu, 492 kişi kapasiteli harim (ana ibadet) alanı, 153 kişi kapasiteli mahfil katı, son cemaat mahalli, müezzin mahfili, kadınlar bölümü ile engelli kullanıma uygun lavabolar yer alacak. Ayrıca yapının avlusunda 14 metrekarelik bir şadırvan bulunacak.

Çalışmaların tamamlanmasının ardından ibadethane vatandaşların kullanımına sunulacak. - KOCAELİ