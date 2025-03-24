Kurumlar Arası Futsal Turnuvası'nın Şampiyonu Emniyet Teşkilatı - Son Dakika
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Kurumlar Arası Futsal Turnuvası'nın Şampiyonu Emniyet Teşkilatı

Kurumlar Arası Futsal Turnuvası\'nın Şampiyonu Emniyet Teşkilatı

Karacabey Belediyesi tarafından düzenlenen 'Kurumlar Arası Futsal Turnuvası', Emniyet Teşkilatı'nın 5-4'lük galibiyetiyle sona erdi. Turnuvada, dostluk ve centilmenlik ön plana çıkarak başarılar elde edildi.

24.03.2025 13:11  Güncelleme: 13:13
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Karacabey Belediyesi tarafından düzenlenen 'Kurumlar Arası Futsal Turnuvası', Emniyet Teşkilatı'nın şampiyonluğuyla sona erdi.

Karacabey Belediyesi tarafından düzenlenen 'Kurumlar Arası Futsal Turnuvası' büyük bir heyecan içinde tamamlandı. 25 Şubat 2025 tarihinde başlayan ve Karacabey Belediyespor Tesisleri'nde (Karacapark) gerçekleştirilen organizasyonda, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlar arasında dostluğu pekiştirmek amacıyla 4 grup halinde toplam 18 takım mücadele etti. Maçlar, 15'er dakikalık iki devreden oluşan sürelerle oynandı. Turnuvanın şampiyonunu belirleyecek final maçı, Emniyet Teşkilatı ile Öğretmenler takımı arasında oynandı. Normal süresi büyük bir çekişmeye sahne olan maç 4-4 berabere tamamlandı. Ardından uzatmalara geçildi. Uzatma devresinde Emniyet Teşkilatı, rakibi Öğretmenler takımına karşı bulduğu golle maçı 5-4 kazanarak şampiyon oldu. Bu galibiyet, Emniyet Teşkilatı'na sadece zaferi getirmekle kalmadı, aynı zamanda 20 bin liralık ödülün de sahibi olmalarını sağladı.

Karacabey Belediye Başkanı Fatih Karabatı'nın da izlediği final karşılaşmasından önce, üçüncülük maçı oynandı. Bu karşılaşmada Hastane takımı, Trakya Birlik'i 9-2 gibi farklı bir skorla mağlup ederek turnuvanın üçüncüsü oldu. Turnuvada yalnızca şampiyonluk mücadelesi değil, centilmenlik de önemli bir yer tuttu. Fidan Fide Test Merkezi, gösterdiği örnek davranışlar ve fair play ruhuyla turnuvanın en centilmen takımı seçildi. Bu ödül, takıma sadece moral kaynağı olmakla kalmayıp, organizasyonun başından sonuna kadar ortaya koydukları sporcu ruhunu da takdir etti.

Final karşılaşmalarının ardından Belediye Başkanı Fatih Karabatı, şampiyon Emniyet Teşkilatı'na kupasını ve 20 bin liralık ödülünü takdim etti. Başkan Karabatı, organizasyona katılan tüm takımlara teşekkür ederek, dostluk ve centilmenlik anlayışının turnuvanın en önemli kazanımı olduğunu vurguladı. Karabatı, organizasyonun amacının yalnızca sportif başarılar değil, aynı zamanda kamu kurumları arasında birlik ve beraberliği güçlendirmek olduğunu ifade etti.

Öte yandan Karacabey Belediyesi'nin düzenlediği bu anlamlı etkinlik, hem sportif başarıları hem de dostluk atmosferiyle katılımcılardan büyük övgü aldı. Karacabey halkı da, turnuvanın her anına yoğun ilgi gösterdi ve organizasyonun bir parçası oldu. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kurumlar Arası Futsal Turnuvası'nın Şampiyonu Emniyet Teşkilatı - Son Dakika

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