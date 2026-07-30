Kurumlar arası iş birliğini güçlendiren ziyaret - Son Dakika
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Kurumlar arası iş birliğini güçlendiren ziyaret

Kurumlar arası iş birliğini güçlendiren ziyaret
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Marmara Belediyeler Birliği Genel Sekreteri M. Cemil Arslan ve beraberindeki heyet üyeleri, Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı’nı ziyaret etti.

Marmara Belediyeler Birliği Genel Sekreteri M. Cemil Arslan ve beraberindeki heyet üyeleri, Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı'nı ziyaret etti.

Belediye başkan yardımcıları ve ilgili birim müdürleriyle birlikte konuklarını karşılayan Başkan Subaşı, Bilecik ve Bilecik Belediyesi çalışmaları hakkında bilgiler verdi.Bilecik'te değerli konukları ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti ifade eden Belediye Başkanı Subaşı, hedef ve idealleri hakkında konuklarına bilgi verdi.

Heyet Bilecik Belediyesi'nin örnek çalışmalarını yerinde inceledi

Program kapsamında Bilecik Belediyesi tarafından yürütülen çalışmaları inceleyen heyet üyeleri çalışmalar hakkında bilgi ve notlar aldı. Çalışma ve projelere olan beğenilerini ifade eden Arslan, Başkan Subaşı'na kolaylıklar diledi.

Ziyareti dolayısıyla sosyal medya hesabında paylaşım yapan Başkan Subaşı, "Genel Sekreter M. Cemil Arslan ve kıymetli heyetini belediyemizde ağırladık. Ardından vatandaşlarımızın hizmetine sunduğumuz ve devam eden projelerimizi birlikte ziyaret ederek çalışmalarımız hakkında bilgiler paylaştık. Deneyim paylaşımını ve kurumlar arası iş birliğini güçlendiren bu anlamlı ziyaret için Arslan'a ve değerli heyetimize teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.

Genel Sekreter Arslan ise gerçekleştirilen ziyaretin etkin ve verimli olduğuna dikkat çekerek, misafirperverliği ve ilgisi dolayısıyla Başkan Subaşı, başkan yardımcıları ve birim amirlerine teşekkür etti.

Ziyarette heyet üyeleri, Bilecik'in tarihi mekanlarından Şeyh Edebali Türbesi, Orhangazi Cami, Tarihi Belediye Binası ve Tarihi Saat Kulesi de gezerek, bilgi aldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kurumlar arası iş birliğini güçlendiren ziyaret - Son Dakika

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