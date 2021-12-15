Kurumun bazı birimlerinde görev değişikliklerine gidildi - Son Dakika

Kütahya İl Kültür ve Turizm Müdürü Zekeriya Ünal, kurumun bazı birimlerinde görev değişikliklerine gidildiğini bildirdi.
Ünal, Kütahya Müze Müdürlüğü'ne Sevgi Gürdal, Kütahya İl Halk Kütüphanesi Müdürlüğü'ne Nihat Tatar ve Gediz İlçe Halk Kütüphanesi Müdürlüğü'ne İsmail Fırtınaoğlu'nun atandığını ifade etti.
Müdür Ünal, değişiklik sonrası görevlerine başlayan personellere başarılar diledi. - KÜTAHYA
Kaynak: İHA
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