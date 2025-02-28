Kuşadalı Kadınlar, Turunç Reçeli Üreterek Sofraları Şenlendiriyor - Son Dakika
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Yerel

Kuşadalı Kadınlar, Turunç Reçeli Üreterek Sofraları Şenlendiriyor

Kuşadalı Kadınlar, Turunç Reçeli Üreterek Sofraları Şenlendiriyor

Ada Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi (Ada Koop) sayesinde Kuşadalı kadınlar, kentin turunç ağaçlarından topladıkları meyveleri geleneksel yöntemlerle reçel yaparak satışa sunuyor.

28.02.2025 17:05  Güncelleme: 17:08
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Ada Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi (Ada Koop) çatısı altında üretimlerini sürdüren Kuşadalı kadınlar, kentin farklı noktalarını süsleyen turunç ağaçlarından toplanan meyveleri, reçele dönüştürüyor. Halk Ada Market mağazasında satışa sunulan turunç reçelleri rengi, kokusu ve tadı ile damakları şenlendiriyor.

Kuşadası Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından kentin cadde ve sokaklarını süsleyen ağaçlardan toplanan turunçlar, Ada Koop üyesi kadınların hünerli ellerinde kahvaltı sofralarının vazgeçilmezi reçele dönüşüyor. Yıl boyunca kentin farklı noktalarında bulunan turunç ağaçlarının budama, sulama, aşılama ve diğer bakımlarını sürdüren Kuşadası Belediyesi ekipleri, Ocak ve Şubat ayı itibariyle meyveleri toplamaya başlıyor.

Günde ortalama 150-200 kilogram turunç toplayan ekipler, meyveleri kasaladıktan sonra Ada Koop'a bağlı Emek Atölyesi'ne teslim etmesiyle reçel yolculuğu başlıyor. Güçlü aroması ve ince kabukları ile reçel yapımı için biçilmiş kaftan olan turunçlar, Ada Koop üyesi kadınların hünerli ellerinde eşsiz bir lezzet kazanıyor. Geleneksel yöntemlerle, herhangi bir katkı maddesi kullanılmadan hazırlanan turunç reçelleri, cam kavanozlar içerisinde Halk Ada Market raflarını süslüyor. - AYDIN

Kaynak: İHA

Kültür, Tarım, Kadın, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kuşadalı Kadınlar, Turunç Reçeli Üreterek Sofraları Şenlendiriyor - Son Dakika

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