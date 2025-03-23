Kuşadalılar CHP'nin Ön Seçiminde Ekrem İmamoğlu için Oy Verdi - Son Dakika
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Kuşadalılar CHP'nin Ön Seçiminde Ekrem İmamoğlu için Oy Verdi

Kuşadası'nda Cumhuriyet Halk Partisi'nin cumhurbaşkanı adayını belirlemek amacıyla yapılan ön seçimde, vatandaşlar yoğun katılımla sandık başına gitti. Ekrem İmamoğlu'nun tek aday olduğu seçimde, 8 bin 500 CHP üyesi oy kullandı.

23.03.2025 20:02
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Kuşadalılar ön seçim için sandığa gitti

AYDIN - Kuşadası'nda Cumhuriyet Halk Partisi'nin cumhurbaşkanı adayını belirlemek için yaptığı ön seçimde, vatandaşlar ve partililer sabahın erken saatlerinden itibaren sandık başına gitti.

CHP'nin cumhurbaşkanı adayını belirlemek için Ekrem İmamoğlu'nun tek aday olduğu ön seçimde tüm il ve ilçelerde 5 bin 960 sandık kuruldu. Kuşadası'nda da CHP'ye üye 8 bin 500 kişi, 12 ayrı seçim bölgesinde bulunan 22 sandıkta oy kullandı. Oy verme işlemine vatandaşların ilgisi yoğun oldu. Kuşadalılar, kendileri için kurulan 28 sandığa gelerek Ekrem İmamoğlu'na oy verdi.

Ekrem İmamoğlu'na destek olmak amacıyla Saraçhane'de bulunan Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel de bugün kente dönüp, oyunu CHP Kuşadası İlçe Örgütü binasında kullandı. Başkan Günel, oy pusulasının bulunduğu zarfı eşi Duygu Günel ve 99 yaşındaki CHP'ye üye olan Suphiye Dikici ile birlikte 3 numaralı sandığa attı. Oyunu kullandıktan sonra bir açıklama yapan Başkan Günel, "Partimizin cumhurbaşkanı ön adayı olan Ekrem İmamoğlu'na destek vermek için dün Saraçhane'deydim. Tüm Türkiye'de seçime müthiş bir katılım var. Dayanışma sandıklarının önünde kuyruklar oluşmuş durumda. Bu demokratik süreç Türkiye için çok önemli. Her şeye rağmen engellenemeyen bu süreçte vatandaşlarımız yaşananlara tepkisini demokratik yollardan veriyor" diye konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kuşadalılar CHP'nin Ön Seçiminde Ekrem İmamoğlu için Oy Verdi - Son Dakika

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