Kuşadası Belediye Başkanı Alevi Cemevi\'ni Ziyaret Etti

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Kuşadası Cemevi'ni ziyaret etti. Vakfın Kuşadası Şube Başkanı Erdal Kılınç ve yönetim kurulu üyeleriyle bir araya gelen Başkan Günel, "Alevi hemşehrilerimizin uzun yıllardır beklediği cemevlerinin ibadethane sayılması hakkında hükümetin bir an önce gerekli adımları atmasını diliyorum" dedi.
Başkan Günel, Türkiye'nin en büyük 3'üncü, bölgenin de en büyük cemevi olan Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Kuşadası Cemevi'ni ziyaret ederek yönetim kurulu üyelerinin talep ve önerilerini dinledi. Belediye başkan yardımcıları, belediye meclis üyeleri ve CHP Kuşadası İlçe Örgütü Başkanı Mehmet Gürbilek'in de katıldığı ziyarette, Günel daha sonra Vakfın Kuşadası Şube Başkanı Erdal Kılınç'tan Kuşadası Cemevi'nde gerçekleştirilen faaliyetler hakkında bilgi aldı.
Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Kuşadası Şubesi Başkanı Erdal Kılınç, Günel'in Kuşadası Cemevi'nin inşasının tamamlanmasında çok büyük çaba sarf ettiğini belirterek, şunları kaydetti:
"Belediye başkanımız görevde olduğu 5 yılda, hep bizim yanımızda oldu. Her türlü sorunumuzla çok yakından ilgilendi. Kendisi Kuşadası Cemevi'nin bitirilmesine de öncülük etti. Kuşadası Belediyesi ile birlikte Türkiye'nin dört bir yanından katılımın olduğu eğitim ve danışma çalıştayı düzenledik. İlerleyen günlerde de ortaklaşa birçok önemli etkinlik gerçekleştireceğiz."
Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel ise şunları dile getirdi:
"Bugün Kuşadası Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Cemevi yönetimine nezaket ziyareti gerçekleştirdik. Alevi hemşehrilerimizin uzun yıllardır beklediği cemevlerinin ibadethane sayılması hakkında hükümetin bir an önce gerekli adımları atmasını ve ülkemizde cemevlerinin hak ettiği statüye kavuşmasını diliyorum. Kuşadası Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Cemevi'nin ve Kuşadalı tüm Alevi hemşehrilerimizin bu haklı mücadelelerinde yanlarında olmaya devam edeceğim."
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