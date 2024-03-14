Kuşadası Belediye Başkanı Candan Bakım Merkezi ve Pamuk Yaşlı Bakım Evi\'ni ziyaret etti

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Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Candan Bakım Merkezi ve Pamuk Yaşlı Bakım Evi'ni ziyaret etti.

Başkan Günel, kent merkezinde hizmet veren Candan Bakım Merkezi ve Pamuk Yaşlı Bakım Evi'ni ziyaret ederek yöneticiler ve personelle bir araya geldi. Başkan Günel'e ziyaretinde CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül ve CHP Kuşadası İlçe Örgütü Başkanı Mehmet Gürbilek de eşlik etti.

Bakımevlerinin durumlarıyla ilgili yöneticilerden bilgi alan Günel, daha sonra kendisine yöneltilen soruları yanıtladı. Günel, ziyaretlerinin sonundaysa kendisini samimiyetle karşılayan bakımevi yöneticileri ve çalışanlarına teşekkür etti.