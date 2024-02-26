Kuşadası Belediye Başkanı Davutlar Mahallesi\'nde Hizmetlerini Anlattı

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Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Davutlar Mahallesi ziyaretinde, "5 yılın ardından karşınıza alnım ak, başım dik gelmenin mutluluğunu yaşıyorum. Desteğiniz ile Davutlar Mahallesi'nde başlayan hizmet çağı sürecek" dedi.

Başkan Günel'in Davutlar Mahallesi programı, Seçim Ofisi ziyareti ile başladı. Davutlar Mahallesi Seçim Ofisi'nde partilileri ve hemşehrileri ile buluşan Günel, 5 yıl boyunca yaşama geçirdiği hizmet ve projeler ile ilgili olarak vatandaşlara bilgi aktardı.

2019 yerel seçimleri öncesinde Davutlar Mahallesi'ne verdikleri sözleri yerine getirmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirten Günel, "2019 yılında, Davutlar'ın altyapı sorunu kalmayacak demiştik. Aydın Büyükşehir Belediyemiz kanalizasyon altyapısını tamamlarken Kuşadası Belediyesi olarak biz de üstyapıda gerekli çalışma ve yenilemeleri yaparak Davutlar'da yaşayan hemşehrilerimize verdiğimiz sözü tuttuk" diye konuştu.

5 yılda Kuşadası genelinde yapılan 933 milyon 702 bin TL'lik yol yatırımından en büyük payı Davutlar Mahallesi'nin aldığına dikkat çeken Günel, şunları söyledi:

"124 milyon 425 bin TL'lik yatırımla Davutlar'a 35 kilometre yeni yol kazandırdık. Elbette ki çalışmalarımız bununla sınırlı kalmayacak. Önümüzdeki dönemde düğün salonunu bütünüyle yenileyerek aynı bölgeye gençlik merkezi, kütüphane ve emekli hemşehrilerimizin huzurla vakit geçirebilecekleri İkinci Bahar Merkezi adıyla yeni bir sosyal tesis kazandıracağız. 5 yılın ardından sizin karşınıza alnım ak, başım dik bir biçimde geliyorum. Desteğiniz ile Davutlar Mahallesi'nde yaşanan hizmet çağı sürecek."

Seçim Ofisi'nin ardından Davutlar Mahallesi esnafını ziyaret ederek sorun ve önerilerini dinleyen Günel, kadınların ev ekonomisine katkı sunması için İbrahim Saka Parkı'nda açılan el emeği stantlarını da dolaştı. Parkta kadınlar ve çocuklar tarafından ilgiyle karşılanan Günel, İbrahim Saka Parkı'nı da yenileyerek modern, estetik ve daha kullanışlı bir alan haline getireceklerini duyurdu.

Günel'in Davutlar'daki bir diğer adresi ise Giritliler Kültür Dostluk ve Yardımlaşma Derneği oldu. Günel, Dernek Başkanı Yunus Çengel ve yönetim kurulu üyeleri ile bir araya geldi. Giritlilerin, Kuşadası ve Davutlar için taşıdığı öneme dikkati çeken Günel, şöyle konuştu:

"Kentimizin asli unsurlarından olan Girit kökenli hemşehrilerimizin kendi kültürlerini koruyup geliştirmeleri için bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da elimizden gelen desteği vermeyi sürdüreceğiz."

CEMEVİ ZİYARETİ

Günel'in Davutlar Mahallesi'ndeki son durağı Davutlar Alevi Kültürünü Tanıtma ve Dayanışma Derneği Cemevi oldu. Kuşadası Cemevi'nin ardından Davutlar Cemevi'nin eksiklerinin de giderildiğini aktaran Günel, cemevlerinin bir an önce ibadethane statüsüne alınması gerektiğini yineleyerek "Kuşadası Belediyesi olarak her zaman yanınızdayız" dedi.