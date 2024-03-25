Kuşadası Belediye Başkanı Davutlar Sanayi Sitesi\'ni Ziyaret Etti

Yerel

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Davutlar Sanayi Sitesi esnafını ziyaret ederek, talep ve önerileri dinledi. Başkan Günel, esnafa bir sonraki seçim döneminde yaşama geçireceği projeler hakkında da bilgi verdi.

Günel, yolları ve kaldırımları geçen yıllarda Kuşadası Belediyesi tarafından yenilenen, girişine de tak yapılan Davutlar Sanayi Sitesi'ni ziyaret etti. CHP Kuşadası İlçe Başkanı Mehmet Gürbilek ve Belediye Meclis üyelerinin de katıldığı ziyarette, Başkan Günel esnafı dolaşarak hayırlı işler dileğinde bulundu.

Sorun, talep ve önerileri dinleyen Günel, esnafa bir sonraki hizmet döneminde Davutlar Mahallesi'nde gerçekleştireceği hizmet ve yatırımlar hakkında bilgi verdi. Esnaf ise Günel'e ziyareti dolayısıyla teşekkür ederek, 31 Mart yerel seçimlerinde kendisine destek sözü verdi.

Davutlar Sanayi Sitesi esnafı Birol Denktaş, Başkan Günel'in görevde olduğu 5 yılda Kuşadası'na çok iyi hizmet ettiğini belirterek, "Başkanımız bizim sorunlarımızla da her zaman çok yakından ilgilendi. Belediyemizin ilgili birimleri sorunlarımızı anında çözüme kavuşturuyor" dedi.

Ahmet Bayramoğlu ise "Başkanımızdan çok memnunuz. Bence bugüne kadar yaptıkları, bir sonraki görev döneminde yapacaklarının da teminatı. Önümüzdeki 5 sene de Kuşadası'na çok güzel yatırımlar gerçekleştirecek. Başkanımızın her zaman yanındayız" diye konuştu.

Günel ise ziyarete ilişkin yaptığı değerlendirmede, şunları söyledi:

"ESNAFIMIZIN HER ZAMAN YANINDAYIM"

"Seçim döneminde özellikle vurguladığımız iki bölge vardı. Bunlardan birincisi İkiçeşmelik, ikincisi ise Davutlar Mahallesi'ydi. Göreve geldiğimiz günden bu yana uzun yıllardır hizmetten mahrum kalan bu mahallelerimizin hak ettiği yere gelebilmesi için çalışmalarımızı başlattık. 2019 yılından bu yana Davutlar'a 124 milyon 425 bin TL yatırımla 35 kilometre yeni yol kazandırdık. Ayrıca orta refüjlerinde de peyzaj çalışması yaparak estetik bir görünüme kavuşturduk. Davutlar Sanayi Sitesi'nin de eksiklerini bir süre önce gidermiştik. Bugün beni sıcak bir şekilde karşılayan esnaf kardeşlerime de çok teşekkür ediyorum. Her zaman esnafımızın yanında olmaya devam edeceğim."

MESAİ ARKADAŞINI DA UNUTMADI

Kent genelinde esnaf ve vatandaş ziyaretlerine devam eden Günel, diyabete bağlı olarak bir ayağını kaybeden mesai arkadaşı Murat Çolak'ı da unutmadı. Mesai arkadaşı Çolak'ı ziyaret eden Ömer Günel, kendisine akülü tekerlekli sandalye hediye etti.

Çolak'ın geçirdiği ameliyatın detayları ve sağlık durumu hakkında bilgi alan Günel, bir bacağını kaybetmesi sebebiyle günlük yaşamına koltuk değnekleri ile devam eden mesai arkadaşına, akülü elektrikli sandalye hediye etti. Ömer Günel, ikinci katta oturan Çolak'ın sandalyesini rahatça kullanabilmesi için Belediye ekipleri tarafından apartman girişine engelli rampası yapılacağını söyledi.