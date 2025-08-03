Kuşadası Belediye Başkanı Günel, Çifte Unutulmaz Bir Anı Yaşattı

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, yoğun programı nedeniyle katılamadığı Sevil ve Akif Canlı çiftinin nikah töreni sonrası yaptığı anlamlı ziyaretle çifte unutulmaz bir anı yaşattı.

Sevil Canlı nikahtan önce sosyal medya üzerinden Başkan Günel'e ulaşıp, en büyük hayalinin nikahını onun kıyması olduğunu iletti. Başkan Günel, bu özel isteği programına alsa da yoğunluğu nedeniyle törende yer alamadı. Ancak genç çifti unutmayan Başkan Günel, nikahın ardından Canlı ailesinin evine giderek çifte sürpriz yaptı. Başkan Ömer Günel, çifte ömür boyu mutluluklar dileyerek, "Her nikah törenine katılamasam da kalbim sizlerle. Bu güzel anları birlikte paylaşmak beni mutlu ediyor. Kuşadası'nda evlenen her çifte ve size ömür boyu mutluluklar diliyorum" dedi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Sevil Canlı ise duygularını şu sözlerle ifade etti:

"En büyük hayalim başkanımızın nikahımı kıymasıydı. Katılamaması beni üzmüştü ama evimize kadar gelerek bu isteğimi unutmadığını gösterdi. Eşimle birlikte çok duygulandık. Kuşadası, Ömer Günel gibi bir başkana sahip olduğu için çok şanslı. O artık sadece belediye başkanımız değil, ailemizin bir parçası. Her zaman kalbimizde olacak" diye konuştu. - AYDIN