Kuşadası Belediye Başkanı Günel'den Park ve Bahçeler Müdürlüğü Şantiyesine Ziyaret - Son Dakika
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Kuşadası Belediye Başkanı Günel'den Park ve Bahçeler Müdürlüğü Şantiyesine Ziyaret

14.06.2022 15:49
Kuşadası Belediye Başkanı Günel'den Park ve Bahçeler Müdürlüğü Şantiyesine Ziyaret

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Park ve Bahçeler Müdürlüğü şantiyesini ziyaret etti. Personelle birlikte öğle yemeği yiyen Başkan Ömer Günel, “Kentimizin güzel ve estetik bir görünüme kavuşması için gece gündüz çalışıyorsunuz. Bizler için çok kıymetlisiniz. Her birinize verdiğiniz emek için ayrı ayrı teşekkür ediyorum” dedi.

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Park ve Bahçeler Müdürlüğü şantiyesini ziyaret etti. Personelle birlikte öğle yemeği yiyen Başkan Ömer Günel, "Kentimizin güzel ve estetik bir görünüme kavuşması için gece gündüz çalışıyorsunuz. Bizler için çok kıymetlisiniz. Her birinize verdiğiniz emek için ayrı ayrı teşekkür ediyorum" dedi.

Başkan Ömer Günel, Park ve Bahçeler Müdürlüğü şantiyesini ziyaret ederek işçilerle bir araya geldi. Belediye başkan yardımcıları ve meclis üyelerinin de eşlik ettiği ziyarette Başkan Ömer Günel, personelle birlikte öğle yemeği yedi. Birim müdürü ve saha amirlerinden kent genelindeki çalışmalarla ilgili bilgi alan Başkan Ömer Günel, daha sonra şantiyede incelemelerde bulundu.

"ÇALIŞANLARIMIZ BİZLER İÇİN ÇOK KIYMETLİ"

Kuşadası Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü personeline özverili çalışmaları nedeniyle teşekkür eden Başkan Ömer Günel, "Türkiye'nin turizm başkenti Kuşadası'nın güzel ve estetik bir görünüme kavuşmasının yanında nefes alınabilecek yeni yeşil alanlar oluşturmak için gece gündüz demeden emek veriyorsunuz. Çalışanlarımız bizler için çok kıymetli. Her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum" diye konuştu.

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Kaynak: ANKA

Ömer Günel, Kuşadası, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kuşadası Belediye Başkanı Günel'den Park ve Bahçeler Müdürlüğü Şantiyesine Ziyaret - Son Dakika

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