Kuşadası Belediye Başkanı Kadınların Temsilini Vaat Ediyor

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Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, İkiçeşmelik Mahallesi'nde ikamet eden kadınlarla buluşarak, "Yaşamın her alanında 'Biz de varız' diyerek güçlerini ortaya koyan kadınlarımız ülkemizde ne yazık ki yönetim kademelerinde yeterince temsil edilmiyorlar. Kuşadası da yıllardır kadın bir başkan yardımcısı istiyor. Sizlere, kadınlarımızın dilinden anlayacak bir belediye başkan yardımcısı sözü veriyorum" dedi.

Başkan Günel, ilçenin çeşitli noktalarında vatandaşlarla buluşmaya devam ediyor. Bu kapsamda son olarak İkiçeşmelik Mahallesi'nin kadın sakinleriyle bir araya gelen Günel'e; CHP Kuşadası Kadın Kolları Başkanı Ayşegül Dağlı, parti yöneticileri, mahalle komisyonu üyeleri ve eşi Duygu Günel eşlik etti.

Günel ziyaretinde kadınların yönetim kademelerinde daha etkin rol almalarının önemine dikkat çekerek, "Yaşamın her alanında 'Biz de varız' diyerek güçlerini ortaya koyan kadınlarımız ülkemizde ne yazık ki yönetim kademelerinde yeterince temsil edilmiyorlar. Kuşadası da yıllardır kadın bir başkan yardımcısı istiyor. Sizlere, kadınlarımızın dilinden anlayacak bir belediye başkan yardımcısı sözü veriyorum" diye konuştu.