Kuşadası Belediye Başkanı Karaova Mahallesi\'nde Sakinlerle Buluştu

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Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Karaova Mahallesi'nde bulunan site sakinleriyle bir araya geldi. Toplantıda bugüne kadar kentte gerçekleştirdikleri alt ve üstyapı yatırımları hakkında bilgi veren Başkan Ömer Günel, "Görevde olduğum 5 yılda bölgeye 29 milyon 500 bin TL'lik yatırım yaptık. Önümüzdeki dönem de Karaova'nın her karışını yenileyeceğiz" dedi.

Başkan Ömer Günel, Karaova Mahallesi'nde bulanan sitelerin sakinleri ile buluştu. Yoğun ilgi gösterilen toplantıya belediye başkan yardımcıları, belediye meclis üyeleri, birim müdürleri, Karaova Mahallesi Muhtarı Firdevs Bakkal ve 27 sitenin yöneticileri katıldı.

SİTE SAKİNLERİNDEN BAŞKAN ÖMER GÜNEL'E TAM DESTEK

Toplantıda görevde olduğu 5 yıllık sürede Kuşadası'na yapılan yatırımların ve süren hizmetlerin detaylarını anlatan Başkan Ömer Günel, gelecek dönemde yaşama geçireceği vizyon projelerden bahsetti. Toplantının son kısmındaysa vatandaşlardan gelen soruları yanıtlayan Başkan Ömer Günel'e site sakinleri 31 Mart yerel seçimlerinde tam destek vereceklerini açıkladı. Başkan Ömer Günel'in hayvan severlerden gelen talep üzerine Karaova Mahallesi'ne köpek eğitim parkı yapma sözü vermesi de takdir ve memnuniyetle karşılandı.

"DOĞAL GAZ ÇALIŞMALARI TAMAMLANDI"

5 yıllık hizmet döneminde Karaova Mahallesi'ne 29 milyon 500 bin TL'lik yatırım yaptıklarına dikkat çeken Başkan Ömer Günel, "Bölgeye 5 kilometre yeni yol, 14 bin 600 metrekare de yeni yeşil alan kazandırdık. Dağıtım firmasıyla gerçekleştirdiğimiz yoğun temaslar sayesinde Karaova'nın doğal gaz altyapısı tamamlandı. Burası yoğunlukla yazlıkçıların yaşadığı bir yer olduğu için benden önce hiçbir belediye başkanı sorunlarınıza bu kadar çok eğilmedi" dedi.

"KUŞADASI İÇİN 24 SAAT ÇALIŞIYORUZ"

Gelecek dönem Karaova Mahallesi için çok ciddi yatırım planı yaptıklarını belirten Başkan Ömer Günel, "Öncelikle bozuk olan tüm yollarda 31 Mart yerel seçimlerinden önce bakım çalışması yürüteceğiz. Seçimden sonraysa ana arterleri sıcak asfalt, diğer sokakları da kilit parke taşı ile kaplayacağız. Karaova Mahallesi'nde yaptığımız yağmur suyu hattı çalışmaları devam edecek. Önümüzdeki dönem Karaova'nın her karışını yenileyeceğiz. Beş yıl boyunca sizler için bahane değil, hep hizmet ürettik. Ben ve ekibim 24 saat Kuşadası için çalışıyoruz" diye konuştu.