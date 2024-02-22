Kuşadası Belediye Başkanı Kirazlı Mahallesi'ni Ziyaret Etti - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Kuşadası Belediye Başkanı Kirazlı Mahallesi'ni Ziyaret Etti

Kuşadası Belediye Başkanı Kirazlı Mahallesi\'ni Ziyaret Etti

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Kirazlı Mahallesi'ni ziyaret ederek bölge sakinlerinin taleplerini dinledi ve köylerin sorunlarını çözeceklerini söyledi.

22.02.2024 16:10  Güncelleme: 16:15
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Kirazlı Mahallesi'ni ziyaret etti. Bölge sakinlerinin alt ve üstyapıyla ilgili taleplerini ve diğer ihtiyaçlarını dinleyen Başkan Günel, "İkinci dönemimizde köylerimizin tüm sorunlarını kökten çözüme kavuşturacağız" dedi.

Başkan Günel, güne Kirazlı Mahallesi'ni ziyaret ederek başladı. Kuşadası Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Hüsnü Öten'in de yer aldığı ziyarette Başkan Günel, Kirazlı Mahalle Muhtarlığı Aza Heyeti ve mahalle sakinleriyle görüştü. Toplantıda Günel, Aza Heyeti'nden bölgenin alt ve üstyapı yatırımlarıyla ilgili sorun, talep ve çözüm önerilerini dinledi.

Kuşadası Belediyesi olarak kentteki her mahalleye eşit hizmet ve yatırım götürmeye çalıştıklarını belirten Günel, "Kirazlı'da, köyümüzün ihtiyaçları ve yeni dönemimizde mahallemize yapmayı planladığımız hizmetlerle ilgili fikir alışverişinde bulunduk. Kirazlı Mahallemizin belediyemiz sorumluluk alanında olan tüm sorunlarını çözmüş olacağımızın sözünü veriyorum. İkinci dönemimizde köylerimizin tüm sorunlarını kökten çözüme kavuşturacağız" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

Ömer Günel, Kuşadası, Yerel, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kuşadası Belediye Başkanı Kirazlı Mahallesi'ni Ziyaret Etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.02.2024 05:14:28. #1.13#
SON DAKİKA: Kuşadası Belediye Başkanı Kirazlı Mahallesi'ni Ziyaret Etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement