Kuşadası Belediye Başkanı Kirazlı Mahallesi\'ni Ziyaret Etti

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Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Kirazlı Mahallesi'ni ziyaret etti. Bölge sakinlerinin alt ve üstyapıyla ilgili taleplerini ve diğer ihtiyaçlarını dinleyen Başkan Günel, "İkinci dönemimizde köylerimizin tüm sorunlarını kökten çözüme kavuşturacağız" dedi.

Başkan Günel, güne Kirazlı Mahallesi'ni ziyaret ederek başladı. Kuşadası Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Hüsnü Öten'in de yer aldığı ziyarette Başkan Günel, Kirazlı Mahalle Muhtarlığı Aza Heyeti ve mahalle sakinleriyle görüştü. Toplantıda Günel, Aza Heyeti'nden bölgenin alt ve üstyapı yatırımlarıyla ilgili sorun, talep ve çözüm önerilerini dinledi.

Kuşadası Belediyesi olarak kentteki her mahalleye eşit hizmet ve yatırım götürmeye çalıştıklarını belirten Günel, "Kirazlı'da, köyümüzün ihtiyaçları ve yeni dönemimizde mahallemize yapmayı planladığımız hizmetlerle ilgili fikir alışverişinde bulunduk. Kirazlı Mahallemizin belediyemiz sorumluluk alanında olan tüm sorunlarını çözmüş olacağımızın sözünü veriyorum. İkinci dönemimizde köylerimizin tüm sorunlarını kökten çözüme kavuşturacağız" diye konuştu.