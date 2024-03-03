Kuşadası Belediye Başkanı Muhtarlara Teşekkür Etti

Yerel

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, ilçedeki mahalle muhtarlarıyla bir araya geldiği buluşmada, muhtarlara 5 yıl boyunca kendisiyle uyum içerisinde çalıştıkları için teşekkür etti. Bu süreçte Kuşadası'na rekor yatırım yaptıklarını belirten Başkan Günel, "Bir sonraki görev süremizde de Kuşadası'nda hizmet çağı katlanarak devam edecek" dedi.

Başkan Günel, kentteki 23 mahalle muhtarıyla akşam yemeğinde buluştu. Buluşmada Günel, muhtarlara görevde olduğu 5 yılda kendisiyle uyum içerisinde çalıştıkları için teşekkür ederek, plaket verdi.

Günel, göreve geldikleri günden bu yana Kuşadası için durmadan çalıştıklarını aktararak, "İlk 5 yılımızda kentin kronik problemlerini tek tek çözdük. Pandemi, deprem ve ekonomik kriz demeden Kuşadası'na yatırım yaptık. Önümüzdeki 5 yılda da Kuşadası'nın vizyonu için çalışacağız. Heybemiz birçok projeyle dolu. Bir sonraki görev süremizde de Kuşadası'nda hizmet çağı katlanarak devam edecek" diye konuştu.