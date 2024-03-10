Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, belediye başkan adaylarının projelerini anlattı

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Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, 31 Mart yerel seçimleri öncesi ilçedeki 16 belediye başkan adayının projelerini anlatmaları amacıyla Kuşadası Kent Dayanışması platformu tarafından düzenlenen toplantıya katıldı. Sivil toplum kuruluşları temsilcilerinin sorularını cevaplayan Günel, "Görevde olduğum 5 yılda kentimizi ortak akılla yönetmek için tüm STK'larla yakın temas halinde oldum. Bir sonraki dönemde de Kuşadası ortak akılla yönetilmeye devam edecek" dedi.

Kuşadası Kent Dayanışması, 31 Mart yerel seçimleri öncesi kentteki 16 belediye başkan adayının seçilmeleri halinde gerçekleştirecekleri projelerini anlatmaları için bir toplantı düzenledi. Pera Düğün, Organizasyon ve Kültür Merkezi'ndeki toplantıya adaylardan Kuşadası Belediye Başkanı ve CHP'nin Adayı Günel ile Zafer Partisi, TKP ve DEM Parti'nin adayları katıldı.

Toplantının ilk bölümünde eğitim, çevre, kadın hakları ve üniversite öğrencilerinin sivil toplum kuruluşlarından söz alan temsilciler, belediye başkan adaylarına sorun, talep ve önerilerini iletti. Ardından kürsüye çıkan belediye başkan adayları, seçilmeleri halinde yaşama geçirecekleri projeler hakkında bilgi verdi.

Açılış konuşmasını yapan Avukat Bülent Tokuçoğlu, "Kuşadası'ndaki 16 belediye başkan adayına burada olmaları ve bizlerin sorularını cevaplamaları için çağrıda bulunmuştuk. Ancak katılımın çok az olduğunu görüyoruz. Ben bizim davetimizi kırmayarak toplantımıza gelen Kuşadası Belediye Başkanı ve CHP Başkan Adayı Ömer Günel ile Zafer Partisi, TKP ve DEM Parti'nin adaylarına çok teşekkür ediyorum" dedi.

Başkan Günel de görevdeki 5 yılında kenti ortak akılla yönetmek için tüm sivil toplum kuruluşlarıyla yakın temas halinde olduğunu söyledi. Okullara ve öğrencilere desteklerinin devam edeceğini belirten Başkan Günel, şöyle konuştu:

"İLK SÖZLERİMDEN BİRİNİ ÖĞRENCİLERİMİZE VERİYORUM"

"Öğrencilerimiz bizim baş tacımız. Önümüzdeki dönemin ilk sözlerinden birini şimdiden üniversite öğrencilerimize veriyorum. Onlar için hizmetlerin çok ucuz olduğu bir kafe yapacağım ve Gazibeğendi Tesisleri'ndeki ücretsiz yemek uygulamamız sürecek. İlkokul çocuklarımız için de kantinkart uygulamamız yakında başlayacak.

"KADINLARIMIZIN HER ZAMAN YANINDAYIZ"

Aydın'ın ilçe belediyeleri içerisinde Yerel Eşitlik Eylem Planı'nı ilk imzalayan belediye biz olduk. Bunun dışında emekçi kadınlarımız için El Emeği İşi Festivali'ni başlatarak ev ekonomisine katkıda bulunmaları için ücretsiz tezgahlar verdik. Bizim listemizde seçilebilir sırada olan kadın meclis adaylarmız yüzde 41 oranında. Önümüzdeki dönem de bir kadın belediye başkanımız olacak. Ayrıca kadın dayanışma merkezimizin inşaatı da hızla sürüyor.

"BÜTÇE DEVRİMİ YAPTIK"

2019 yılında görevi devraldığımda Kuşadası Belediyesi'nin bütçesi 280 milyon liraydı ve 83 milyon lira da kredi borcu vardı. Ekip arkadaşlarımla gerekli çalışmaları yaparak hem bütçeyi rehabilite ettik hem de kredi borcunu ödedik. Aynı zamanda gelir artırıcı kalemler yarattık. Bugün Kuşadası Belediyesi'nin bütçesi 1 milyar 380 milyon liraya kadar ulaştı. Belediyemizin kaynaklarını hemşehrilerimize hizmet üretmek için kullandık. Önümüzdeki dönem Kuşadası'nda vizyon projeler gerçekleştirmeye devam edeceğiz. Bu projelerle ilgili de kentimizdeki STK'lar, dernekler ve meslek odalarının görüş, eleştiri ve önerilerine açığız."