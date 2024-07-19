Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Davutlar Cemevi\'ni ziyaret etti

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Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Muharrem ayı kapsamında Davutlar Cemevi'ni ziyaret etti. Matem orucu açma yemeğine katılan Başkan Günel; "Yas-ı Matem'de niyet eden tüm canların lokmaları kabul, birlik ve beraberliğimiz daim olsun" dedi.

Davutlar Cemevi'nde düzenlenen Matem orucu açma yemeğine katılan Başkan Ömer Günel, Alevi hemşehrileriyle bir araya geldi. Matem orucunun 12'nci gününde düzenlenen yemeğe Başkan Günel'in yanı sıra Belediye Başkan Yardımcısı Seyfi Seyhan Suvari, belediye meclis üyeleri, CHP Kuşadası ilçe örgütü üyeleri ve çok sayıda Alevi vatandaş katıldı. Matem orucu açma duasının okunmasıyla başlayan yemeğin ve yapılan hayırların iyiliğe vesile olmasını dileyen Başkan Günel; "Bu akşam lokmalarımızı canlarımızla paylaştık. Yas-ı Matem'de niyet eden tüm canların lokmaları kabul, birlik ve beraberliğimiz daim olsun" dedi. - AYDIN